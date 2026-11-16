NCCK 새 회장에 김장환 주교…“기후재난 취약 이웃과 함께”

한국기독교교회협의회(NCCK) 새 회장에 대한성공회 의장주교이자 서울교구장인 김장환 주교가 16일 선임됐다.

김 신임 회장은 이날 서울 중구 대한성공회 서울주교좌성당에서 열린 NCCK 제75회 정기총회에서 교단 순번에 따라 회장으로 선임됐다. 임기는 1년이다.

김장환 신임 NCCK 회장. NCCK 제공

1964년생인 김 회장은 서강대 불문과와 성공회대 사목신학연구원을 졸업하고 1998년 성공회 서울교구에서 사제품을 받았다. 현재 성공회대 이사장과 대한성서공회 이사 등도 맡고 있다.

김 회장은 총회 직후 기자회견에서 기후위기 대응과 평화 실현, 소외된 이웃과의 연대를 주요 과제로 제시했다.

그는 “기후재난에 더 취약한 이웃의 목소리를 듣고, 그들의 삶을 지키기 위해 교회가 할 수 있는 일이 무엇인지 회원 교단과 함께 찾아 실천하겠다”고 밝혔다. 이어 “세계 교회와 연대해 대화와 협력을 통한 평화를 추구하며 전쟁과 폭력의 구조에 맞서는 화해와 치유의 자리에 서겠다”고 말했다.

또 “탄압과 박해 속에서도 약자와 함께했던 역사를 이어받아 소외당하는 이들과 함께 지역에서부터 정의로운 전환을 추구하는 교회가 되도록 나아갈 것”이라며 “인공지능(AI) 등 기술 문명 속에서 인간의 존엄과 창조 세계를 지키는 교회가 되도록 할 것”이라고 강조했다.

NCCK는 1924년 설립된 기독교 교회 협의체로, 대한예수교장로회총회와 기독교대한감리회, 한국기독교장로회총회, 한국구세군, 대한성공회 등 9개 교단이 참여하고 있다.

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