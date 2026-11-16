李대통령 "한-아세안, AI동행·문화창조산업 이니셔티브 제안" [한강로 사진관]

아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석을 위해 필리핀을 방문 중인 이재명 대통령은 16일(현지시간) 한·아세안 정상회의 모두발언에서 ‘한·아세안 AI 동행 이니셔티브’와 ‘한·아세안 문화 창조산업 이니셔티브’도 제안했다. 그는 “AI 기술 발전의 혜택을 모두가 함께 누릴 수 있도록, 아세안 청년들의 문화적 창의성이 새로운 기회 창출로 이어질 수 있도록 대한민국이 앞장서 나가겠다”고 강조했다.
한반도 문제에 대해서는 “대한민국은 한반도의 항구적 평화와 안정을 위한 핵심 파트너로서 아세안의 역할에 감사드린다”고 밝혔다.이 대통령은 "한-아세안 자유무역협정(FTA) 개선 협상이 시작됐다"며 통상 협력 확대의 필요성도 강조했다."변화하는 글로벌 통상환경에 선제적으로 대응하며 연간 교역액 3천억 달러 시대를 향해 나아가겠다"고 말했다.
동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의를 시작으로 다자외교 일정에 돌입한 이 대통령은 초국가범죄 대응과 인공지능(AI)·문화산업 등으로 아세안과의 협력을 확대하겠다는 구상도 밝혔다.
또한 이 대통령은 "국제 정세의 불확실성이 커질수록 역내 협력의 구심점인 아세안의 역할이 더욱 중요해지고 있다"고 거듭 강조한 뒤, "대한민국은 '아세안 중심성'을 확고히 지지한다. '인도-태평양에 대한 아세안의 관점'이 지향하는 대로 앞으로도 개방적이고 포용적인 역내 협력을 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
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