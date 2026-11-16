英 옥스퍼드大에 ‘韓문학 출판 브랜드’ 탄생

영국 옥스퍼드에 한국 문학을 번역해 영어권 독자들에게 소개하는 전문 출판 브랜드(임프린트)가 탄생했다.



16일(현지시간) 옥스퍼드대 한국학센터는 지역 독립 출판사 ‘옥스퍼드 이북스’와 한국 문학 작품을 영어로 번역, 출간하는 임프린트 ‘K프레스’(K-PRESS) 출범을 위한 업무협약을 맺었다고 밝혔다.



K프레스는 배우 겸 소설가 차인표(사진)의 장편 소설 ‘언젠가 우리가 같은 별을 바라본다면’의 영문판 ‘마더 스타’(Mother Star)를 첫 작품으로 출간했다. 해당 작품은 차 작가의 소설가 데뷔작으로 일제강점기 일본군 위안부 문제를 다뤘다. K프레스는 22일 옥스퍼드대 이그재미네이션스쿨에서 열리는 ‘옥스퍼드 독립출판 도서전’에도 참여하는 등 한국 문학의 다양성을 보여줄 수 있는 작품들을 지속해서 선보일 계획이다. 새로운 한국 작품과 작가를 발굴해 소개하는 역할은 옥스퍼드대 한국학센터가 맡는다.



K프레스는 세계적으로 K컬처 열풍이 불고 2024년 소설가 한강의 노벨문학상 수상으로 K문학에 대한 관심도 커졌으나 여전히 영국의 대형서점 서가에 한국 작품이 제한적이고 아동·청소년 문학은 더욱 부족하다는 현실에서 출발했다.



차 작가는 “영어권 독자들이 굴곡진 역사 속 희생자들이 겪었던 아픔에 공감할 수 있다면 작가로서 더 바랄 것이 없겠다”고 소감을 전했다.

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