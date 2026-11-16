젠슨 황 복귀 움직임에 美 정부 제동 … 실리콘밸리·백악관 충돌 [젠슨 황 퇴진 파장]

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)가 불륜과 중국 간첩 연루 의혹으로 물러난 지 며칠 만에 측근들과 복귀를 타진하는 것으로 알려져 논란이 일고 있다. 스콧 베선트 미국 재무장관이 엔비디아 경영진의 대대적 쇄신을 공개 요구하고 나서면서 실리콘밸리 지지층과 워싱턴 정책 결정권자들 사이의 충돌이 거세질 전망이다.



영국 파이낸셜타임스(FT)는 15일(현지시간) 복수 소식통의 말을 인용해 황 전 CEO가 측근들과 복귀 가능성을 논의했다고 보도했다. 한 측근은 FT에 실리콘밸리 경영진을 모아 복귀를 위한 ‘워룸’(전략상황실)을 꾸리고 있으며 백악관의 지지도 끌어내겠다고 밝혔다. 이 측근에 따르면 황 전 CEO도 이런 움직임을 반기고 있다. 그는 “프런티어 랩(첨단 AI 모델 개발사)을 빼면 기술업계에서 영향력 있는 사람은 모두 젠슨을 좋아한다”고 말했다.

다정한 한 때 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO·오른쪽)가 2024년 6월2일(현지시간) 대만 타이베이에서 열린 컴퓨텍스 행사에서 연설한 직후 중국인 여성 사업가 앨리스 황과 포옹하는 모습.

타이베이=로이터연합뉴스

복귀 요구는 공개 캠페인으로도 번졌다. 일론 머스크 테슬라·스페이스X CEO와 팀 스위니 에픽게임즈 CEO 등은 이사회에 ‘젠슨을 돌려 달라’고 요구하는 공개서한에 힘을 보탰고, 일부 엔비디아 직원도 서명에 동참했다. 서명 참여자는 15만명을 넘어선 것으로 알려졌다. 다만 비즈니스인사이더가 서명 명단에서 ‘시진핑’, ‘톰 크루즈’ 같은 가짜 이름을 찾아냈다고 보도하면서 신뢰성 논란도 불거졌다.



복귀 전망은 밝지 않다. 측근들조차 잇단 불륜으로 추락한 평판을 어떻게 회복할지 확신하지 못하고 있다. 복귀 운동에 관여한 한 인사는 FT에 “부하 직원과의 불륜은 해고 사유”라고 인정했다. 황 전 CEO는 다른 창업자 CEO들과 달리 지배지분이 없어 이사회 결정을 뒤집을 수도 없다.



워싱턴 기류도 부정적이다. 이번 사태로 수출 통제를 우회해 첨단 반도체가 중국에 흘러들어 갔을 가능성이 부각됐기 때문이다. 베선트 장관은 15일 폭스뉴스 ‘선데이 모닝 퓨처스’에 출연해 “이사회가 새 리더를 찾을 때 회사 외부로 눈을 돌려야 한다”며 “극적인 쇄신이 필요하다”고 말했다.



베선트 장관은 엔비디아가 수출 규제 위반을 알면서도 대중 판매를 강행했는지 따져 물었다. 그는 “엔비디아의 기업문화는 어땠는가, 매출과 이익을 끌어올리려고 불법으로 보이는 판매를 밀어붙였는가”라며 “열흘 안에 이사회와 외부 법률대리인의 답을 들어야 한다”고 촉구했다. 은행이 이런 준법 실패를 저질렀다면 금융당국이 이미 경영진을 내보냈을 것이라는 비판도 내놨다.



블룸버그통신은 베선트 장관이 이번 사안을 개인 추문이 아닌 국가안보 문제로 끌고 가려 한다고 분석했다. 황 전 CEO와 혼외 관계를 맺어 온 앨리스 황이 몸담았던 싱가포르 데이터센터 업체 메가스피드는 엔비디아 반도체를 중국으로 빼돌린 우회 통로로 지목돼 있다. 화살은 내각에서 베선트 장관과 갈등을 빚어 온 하워드 러트닉 상무장관에게도 향하고 있다. 베선트 장관은 여러 부처가 메가스피드 제재를 추진했지만 수출 통제 대상 명단 지정 권한은 상무부에 있었다고 지적했다.

사진=뉴스1

의회는 공화당을 중심으로 압박 수위를 높이고 있다. 하원 외교위·정보위·중국특위 위원장들은 이달 초 18일 비공개 합동 브리핑에 출석해 달라고 요청했지만, 황 전 CEO가 사퇴하면서 일정이 다시 조율되고 있다. 브라이언 매스트 외교위원장은 황 전 CEO가 추수감사절(26일) 전 출석에 동의했다고 밝혔다. 존 물레나르 중국특위 위원장은 날짜가 합의되지 않으면 소환장을 발부하겠다고 경고했다. 상원에서도 팀 스콧 은행위원장이 황 전 CEO와 러트닉 장관의 증언을 요구했다.



전문가들 사이에서도 복귀는 어렵다는 관측이 우세하다. 뉴스위크에 따르면 월가의 대표적 기술주 애널리스트인 댄 아이브스는 “젠슨이 입은 상처는 회복이 불가능하다”고 진단했다. 찰스 엘슨 전 미국 델라웨어대 기업지배구조센터 소장은 황 전 CEO가 복직하더라도 국가안보 의혹과 주주 소송, 이사회 감독 책임 문제가 그대로 남는다고 짚었다. 그는 “CEO라도 회사 규정 위에 있을 수 없다”고 꼬집었다.



한편 메가스피드는 앨리스 황과 현재 무관하다는 입장이다. 메가스피드는 성명을 내고 “앨리스 황은 지난해 8월30일자로 회사를 떠났다”며 현재 어떤 역할도 맡고 있지 않다고 밝혔다. 이어 “적법하고 합법적인 사업을 하고 있다”며 “외부법률 자문단을 선임했으며 철저히 내부 조사를 진행할 것”이라고 덧붙였다.

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