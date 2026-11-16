엔비디아 충격파… 코스피 3.59%·코스닥 4.86% 급락 [젠슨 황 퇴진 파장]

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 스캔들 여파로 국내 증시가 또다시 출렁이고 있다. 글로벌 투자은행(IB)과 주요 리서치기관들이 엔비디아의 목표주가를 잇따라 낮춘 가운데 엔비디아와 협력 관계를 맺은 국내 기업 주가도 흔들리고 있다. 엔비디아의 경영 불확실성이 장기화할 경우 한국 증시 전반에 부담으로 작용할 수 있다는 분석이다.



16일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 190.03포인트(3.59%) 내린 5100.50에 거래를 마쳤다. 코스닥은 34.01포인트(4.86%) 하락한 665.65에 마감했다. 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 전일 대비 4.47%, 7.89% 내려간 19만6800원, 112만원을 기록했다.

코스피가 3.59% 내린 5100.50에 거래를 마친 16일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 등이 표시돼 있다. 뉴시스

국내 증시가 약세를 보인 건 황 전 CEO의 스캔들 영향이 컸다. 최근 글로벌 주요 IB와 리서치기관들은 엔비디아 목표주가를 일제히 하향 조정했다. 모닝스타는 지난 12일 엔비디아 목표주가를 기존 310달러에서 250달러로, 골드만삭스는 300달러에서 220달러로 낮췄다. 그 밖에 △JP모건(320→215달러) △번스타인 리서치(400→200달러) △바클리스(275→210달러) 등도 목표주가를 조정했다.



이는 경영 공백을 넘어 엔비디아가 기존의 이익 성장세를 유지할 수 있을지에 대한 우려가 반영된 것으로 풀이된다. 김두언 하나증권 연구원은 “엔비디아 지배구조의 약점은 회사 전략과 고객 관계가 창업자에게 집중돼 있다는 점”이라며 “모닝스타 등 주요 해외기관들은 창업자 의존과 가치평가를 지적하고 있고 승계 이후 AI 자금 지원의 지속성에 의문을 두고 있다”고 분석했다.



스캔들 여파는 반도체주뿐 아니라 엔비디아가 직접 지분을 투자한 네이버에도 영향을 미쳤다. 네이버는 이날 전일 대비 0.23% 상승한 17만2900원에 장을 마쳤지만, 지난 12∼13일 연속 주가가 하락하며 3거래일 만에 시가총액 약 3조3000억원이 증발했다. 엔비디아와 자율주행 등 협력 관계를 맺은 현대차도 지난 11∼12일 연속 하락한 데 이어 이날도 1.48% 내린 26만5500원에 거래를 마쳤다.



박상현 iM증권 연구원은 “스캔들 사태로 엔비디아 주가가 닷컴버블 당시 시스코시스템즈와 유사한 흐름을 보이기 시작했다”고 짚었다. 김 연구원은 “젠슨 황 스캔들은 단기적으로 한국 증시의 악재”라며 “후임 CEO 선임과 AI 자금지원의 연속성, 안보조사 장기화 가능성이 한국 증시 밸류에이션을 반복적으로 시험할 것”이라고 내다봤다.

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