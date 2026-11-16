李대통령 “한·아세안 FTA 개선해 교역액 3000억弗 시대로” [정상 외교 ‘슈퍼위크’]

이재명 대통령은 16일(현지시간) “국제 정세의 불확실성이 커질수록 역내 협력의 구심점인 아세안의 역할이 더욱 중요해지고 있다”며 “대한민국은 ‘아세안 중심성’을 확고히 지지한다”고 밝혔다. 이 대통령은 한·아세안 자유무역협정(FTA) 개선 협상을 통해 연간 교역액 3000억달러 시대를 열겠다는 목표도 제시했다.

동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의를 시작으로 다자외교 일정에 돌입한 이 대통령은 초국가범죄 대응과 인공지능(AI)·문화산업 등으로 아세안과의 협력을 확대하겠다는 구상도 밝혔다.

이재명 대통령이 16일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한·아세안 정상회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 필리핀 마닐라에서 열린 한·아세안 정상회의 모두발언에서 “‘인도·태평양에 대한 아세안의 관점’이 지향하는 대로 앞으로도 개방적이고 포용적인 역내 협력을 적극 뒷받침하겠다”며 이같이 말했다.



이 대통령은 지난해 제시했던 ‘한·아세안 포괄적 전략 동반자 관계(CSP) 비전’의 이행 성과를 설명하며 초국가범죄 척결을 위한 공조를 강조했다. 이 대통령은 “경찰 및 해양경찰 간 한·아세안 최초의 구체 사업이 실현됐다”며 “한국과 아세안은 온라인에서부터 바다에 이르기까지 양측 국민의 생명과 안전을 함께 지켜나갈 것”이라고 밝혔다. 한·아세안 FTA 개선 협상과 관련해서는 “변화하는 글로벌 통상 환경에 선제적으로 대응하며 연간 교역액 3000억달러 시대를 향해 나아가겠다”고 말했다.



이 대통령은 ‘한·아세안 AI 동행 이니셔티브’와 ‘한·아세안 문화 창조산업 이니셔티브’도 제안했다. 그는 “AI 기술 발전의 혜택을 모두가 함께 누릴 수 있도록, 아세안 청년들의 문화적 창의성이 새로운 기회 창출로 이어질 수 있도록 대한민국이 앞장서 나가겠다”고 강조했다. 한반도 문제에 대해서는 “대한민국은 한반도의 항구적 평화와 안정을 위한 핵심 파트너로서 아세안의 역할에 감사드린다”고 밝혔다.



이 대통령은 이날 마닐라 니노이 아키노 국제공항에 도착해 3박4일간의 다자외교 순방 일정에 들어갔다. 아세안 정상회의에 이어 중국 선전에서 열리는 아시아·태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의에도 참석할 예정이다. 17일에는 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 갖는다. 김성완 청와대 대변인은 “양 정상은 지난 5월 안동 정상회담 이후 6개월 만에 만나는 것이며, 한·일 관계 및 지역·국제 정세 등에 대해 논의할 예정”이라고 밝혔다.

필리핀 공항 환영행사 이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일(현지시간) 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의 참석을 위해 필리핀 마닐라 니노이 아키노 국제공항에 도착해 환영 인사로 나온 여성들로부터 꽃목걸이 등을 받고 있다. 이 대통령은 출국 전 엑스(X)를 통해 “아세안 국가들과의 경제·외교 협력 확대와 더불어 아시아·태평양 국가들과 함께 성장·번영하는 길도 모색하겠다”고 밝혔다. 마닐라=이제원 선임기자

이 대통령은 순방에 앞서 필리핀 현지 매체 ‘필리핀 스타’와 진행한 서면 인터뷰에서도 한·필리핀 관계 강화와 역내 안정을 위한 적극적인 역할을 약속했다. 이 대통령은 “아세안 디지털경제기본협정(DEFA)의 원활한 이행을 지원해 디지털 경제 통합을 뒷받침하고 AI와 문화 창조산업 분야에서도 한국의 기술과 경험을 나누겠다”고 밝혔다. 초국가범죄 대응 공조 강화에 대해서는 “경제적·인적 교류가 온전히 협력과 공동 번영의 기회로 이어지려면 이러한 대응이 필요하다”고 강조했다.



필리핀과의 국방·안보 협력 확대 의지도 밝혔다. 이 대통령은 “필리핀도 자국의 지리적·안보적 특성에 맞는 방위산업을 발전시킬 수 있는 충분한 잠재력을 갖고 있다”며 “필리핀과 한국은 서로의 강점을 결합해 협력할 수 있는 분야가 많다고 생각한다”고 말했다. 이어 “단순한 무기체계 공급을 넘어 기술협력과 공동생산, 유지·정비, 전문인력 양성 등으로 협력의 범위를 확대해 나갈 수 있을 것”이라고 설명했다.

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