속도 못 내는 美군함 해외건조… ‘마스가’ 변수

미국이 군함 건조 역량 부족을 해소하기 위해 해외 조선소 활용을 추진하고 있지만 구체적인 실행계획 마련에 속도를 내지 못하고 있다. 지난 8월 도널드 트럼프 미국 대통령이 해외 군함 건조를 포함한 조달계획 수립을 지시했으나 미 정부는 90일의 제출 기한을 넘긴 것으로 알려졌다.

미 구축함(기사와 관련 없음). 로이터연합뉴스

16일 미국 방산 전문매체 인사이드디펜스에 따르면 미 해군 대변인은 지난 13일(현지시간) 해외 군함 건조를 위한 조달계획이 아직 백악관에 제출되지 않았다고 말했다. 앞서 트럼프 대통령은 지난 8월13일 미 국방장관과 해군장관에게 신규 수상전투함 1종과 군수지원함 2종에 대한 조달계획을 90일 이내 제출하도록 지시했다. 그 제출 기한인 지난 11일을 넘기며 미 행정부는 해외 조선소를 활용하겠다는 정책 방향을 제시하고도 구체적인 아직 실행 방안을 확정하지 못했다. 이에 따라 미국의 해외 군함 건조 구상이 실제 발주로 이어지기까지는 시간이 더 걸릴 것으로 보인다.



미국은 해외 군함 건조 방식으로 이른바 ‘핀란드 모델’을, 함정 설계로는 한국의 충남급과 일본의 모가미급, 튀르키예의 이스탄불급 호위함 등을 검토해 온 것으로 알려졌다. 충남급은 HD현대중공업이 상세설계와 선도함 건조를 맡은 3600t급 호위함이다. 한 척 건조에 약 4000억원의 비용과 1년 6개월의 기간이 소요되는 것으로 알려졌다. 조선업계 관계자는 통화에서 “일본도 모가미급 호위함을 호주에서 수주한 실적이 있어 경쟁국이 될 것 같다”고 말했다.



한·미 조선협력 프로젝트인 ‘마스가(MASGA)’가 추진되고 있지만 국내 조선업계가 미국 군함 건조 사업에 어느 정도 참여할 수 있을지는 미지수다. 국내 조선사들은 기반 마련을 위해 미국 현지 생산시설 확충에 나서고 있다. 지난달 미국 건설업체 키윗과 함께 현지 신규 조선소 건설을 추진하고 있는 HD현대는 한국에서 초기 함정 2척을 건조하고 후속 함정은 미국에서 생산하는 방식도 가능한 구상으로 보고 있다. 한화그룹은 지난달 미국 필리조선소에서 건조할 미 해군 중형상륙함(LSM) 1척을 약 2억6900만달러에 수주했다.



다만 미 해군 함정 건조 사업에서 실질적인 수주 성과를 거두려면 국내 조선소에서 만드는 게 허용돼야 하지만, 미 의회가 해외 건조에 제동을 걸고 있어 제도적 장벽을 넘기가 쉽지 않을 것이라는 관측도 나온다.

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