“대책 없다면 미뤄야” 수능 연기 요구 봇물 [‘AI 커닝’ 후폭풍]

교육부가 인공지능(AI) 기기 활용 부정행위에 대한 총력 대응에 나섰지만 현장의 불안감을 잠재우기엔 역부족이라는 지적이 잇따르면서 실효성 있는 차단 대책이 마련될 때까지 시험을 연기해야 한다는 요구가 확산하고 있다.

16일 서울 시내 한 카메라 매장에서 초소형 카메라와 안경의 크기를 비교한 모습. 뉴시스

16일 교육계에 따르면 입시 업계 유명 강사와 유튜버들은 이날 잇달아 ‘수능 연기’와 함께 교육 당국의 근본적인 대책 마련을 촉구하고 나섰다.



수학 일타강사 정승제씨는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 입장문을 올리고 “한 문제 차이로 합격과 불합격이 갈리는 잔인한 시험에서, 최소한 나보다 열심히 공부하지 않은 사람이 신종 기술을 이용해 나를 떨어트릴 수도 있겠다는 의심이 있는 상태로 시험을 보게 해서는 안 된다”며 “항공 보안에 준하는 입실 검사를 통한 휴대폰을 포함한 모든 전자장비의 반입금지, 모든 시험장에서의 전파 차단 등등 일년 동안 고통스럽게 공부한 수험생들이 인정해줄 만한 대책을 마련한 후 시험을 치르게 해야 한다”고 밝혔다.



국어 강사 유대종씨도 SNS를 통해 “대한민국에서 수능 입시는 가장 공정한 제도여야 한다”며 “모든 고사장에서 수험생들이 공정하게 시험을 볼 수 있는 확실한 대책이 마련되지 않는다면 수능은 연기돼야 한다”고 주장했다.



AI 기기를 악용한 부정행위 우려가 커지면서 대학가에도 비상이 걸렸다.



한양대와 동국대 등은 2027학년도 수시모집 신분 확인 과정에서 안경 착용 수험생 전원을 대상으로 스마트안경 여부를 점검하기로 했다. 이화여대와 서강대, 숙명여대 등도 교육부 지침에 따라 대응 방안을 마련 중이다.



변호사시험과 법학적성시험(LEET·리트) 주관 기관들도 AI를 활용한 부정행위의 대응 방안을 고심 중이다.



내년 1월12∼16일 제16회 변호사시험을 주관하는 법무부는 스마트안경을 이용한 부정행위에 이어 초소형 카메라와 이어폰 등에 대해서도 추가 대응 방안을 검토하고 있다.



LEET를 주관하는 법학전문대학원협의회도 내년 7월19일 치러질 2027학년도 시험을 앞두고 수능과 변호사시험의 AI 부정행위 대응책, 해외 사례 등을 토대로 보완 방안을 연구할 계획이다. 법전원협의회는 올해 7월부터 안경을 착용한 응시자 전원을 대상으로 스마트안경 여부를 확인하고 있다. 이미 시험 도중 스마트안경을 착용한 응시자가 적발돼 4년간 응시 제한 처분을 받고 경찰이 수사에 나서는 일도 있었다.



일부 온라인 커뮤니티를 중심으로 올해 LEET에서 19년 만에 처음으로 만점자가 나온 것을 두고도 의심의 눈길이 확산하고 있으나, 법전원협의회에 따르면 해당 만점자는 시험 당시 부정행위가 적발되지 않은 것으로 알려졌다. 법전원협의회는 별도로 진상조사 등에 나서지 않을 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지