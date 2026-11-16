“거기 안경 좀 봅시다”…최교진 교육부 장관, 수능 시험장 준비 점검 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

16일 서울 영등포구 영등포여자고등학교에서 교직원이 ‘스마트기기 활용 부정행위 관련 제재’ 안내문을 부착하고 있다.

수능 시험장에서 안경은 검사 대상이다. 안내문에는 휴대전화, 스마트워치, 블루투스 이어폰, 전자담배와 나란히 인공지능(AI) 스마트안경이 반입 금지 물품으로 올라 있다.

최교진 교육부 장관은 16일 오후 서울 영등포여자고등학교를 찾아 2027학년도 대학수학능력시험 시험장 준비 상황을 점검했다. 지진·한파·화재 예방 대책과 옥외 시설물 등 시험장 안전 상황도 함께 살폈다.

교육부가 안내한 수험생 유의사항에 따르면 올해 수능에서는 스마트안경을 포함한 모든 전자기기를 시험장에 가지고 들어갈 수 없다. 가져온 기기는 1교시 시작 전 수거 시간에 감독관에게 내야 하고 시험이 끝난 뒤 돌려받는다. 내지 않고 지니고 있다 적발되면 부정행위로 처리돼 그해 시험이 무효가 된다. 시계는 결제·통신 기능이나 전자식 화면이 없는 아날로그 시계만 허용된다.

2027학년도 대학수학능력시험을 사흘 앞둔 16일 최교진 교육부 장관이 사전 점검에 나선 서울 영등포여자고등학교 내 시험장에서 시중에 판매되는 초소형 카메라 뒤로 ‘스마트기기 활용 부정행위 관련 제재 안내’문이 부착돼 있다.

2026년 11월 16일 서울 영등포구 영등포여자고등학교에 수험생 응원 문구가 적힌 현수막이 걸려있다.

최교진 교육부 장관(왼쪽에서 두번째)이 16일 서울 영등포구 영등포여자고등학교를 방문해 2027학년도 대학수학능력시험 시험장을 점검하고 있다.

최교진 교육부 장관이 2026년 11월 16일 서울 영등포구 영등포여자고등학교 교실에 붙어있는 2027학년도 대학수학능력시험 안내문을 바라보고 있다.

스마트안경은 더 엄격하다. 시험 중 착용하면 실제 사용 여부와 관계없이 중대한 부정행위로 처리되고, 다음 해 수능 응시 자격도 1년간 정지된다. 교육부는 시험장마다 스마트안경 판별 전담 요원을 두도록 했다. 수험생은 감독관의 기기 확인에 협조해야 한다. 보청기, 돋보기, 연속혈당측정기처럼 신체 조건이나 의료상 필요한 물품은 매 교시 감독관 사전 점검을 거쳐야 지닐 수 있다.

최 장관은 “스마트안경을 활용한 부정행위가 일어나지 않도록 공정한 시험 환경 조성에 만전을 기하고, 부정행위자에 대해서는 무관용 원칙에 따라 형사고발 등 엄정히 대응하겠다”고 했다.

교육부는 지난달 20일 수능 당일 시행 지원 대책을 발표한 뒤 전국 85개 시험지구 1312개 시험장을 약 3주간 점검했다. 수능은 19일 치러진다.

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