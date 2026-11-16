주담대 변동금리 기준 코픽스 3.62%로 껑충, 2년 8개월 만에 최고치 기록

은행권 변동형 주택담보대출의 기준이 되는 자금조달비용지수(코픽스·COFIX)가 두 달 연속 상승세를 기록하며 지난 2024년 이후 가장 높은 수준으로 올라섰다. 은행들의 자금 확보 비용이 불어남에 따라, 변동금리 상품을 이용하는 대출자들의 원리금 상환 부담이 더욱 커질 것으로 보인다.

서울 시내 은행 전경. 은행권 변동형 주택담보대출의 기준이 되는 코픽스가 상승하면서 대출자들의 이자 부담이 커질 전망이다. 연합뉴스

은행연합회는 올해 10월 기준 신규취급액 기준 코픽스가 3.62%로 집계되었다고 16일 공시했다. 이는 전월 대비 0.19%포인트 상승한 수치이며 지난 2024년 2월 이후 2년 8개월 만에 가장 높은 수준이다. 신규취급액 기준 코픽스는 지난 8월 보합세를 보인 뒤 9월과 10월에 걸쳐 두 달 동안 0.44%포인트 급등했다.

올해 8월부터 10월까지의 신규 취급액 기준 코픽스(COFIX) 추이. 은행연합회

잔액 기준과 신잔액 기준 지표 역시 일제히 오름세를 나타냈다. 10월 잔액 기준 코픽스는 3.26%로 전월보다 0.11%포인트 올랐고 신잔액 기준 코픽스는 2.93%로 0.14%포인트 상승했다. 세 가지 주요 지표가 모두 동반 상승하면서 은행권 전반의 조달 비용 압박이 심화된 양상이다.

코픽스는 국내 시중은행들이 예금과 적금, 은행채 등 수신상품을 통해 자금을 조달할 때 지불하는 이자의 가중평균금리를 뜻한다. 이 가운데 신규취급액 기준 코픽스는 해당 월에 새롭게 유치한 자금을 바탕으로 산출되기 때문에 시장금리 변동 추이가 상대적으로 빠르게 반영되는 특성이 있다.

주요 시중은행들은 이르면 17일부터 신규 주택담보대출 변동금리에 이번에 발표된 코픽스 금리를 곧바로 적용할 예정이다. 이에 따라 KB국민은행과 우리은행 등 주요 금융기관의 변동형 주담대 금리 상단이 6%대 중반에 육박하면서 고금리 장기화 속 가계의 이자 상환 압박은 당분간 지속될 전망이다.

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