美 ‘항공대란’ 속 하늘 위 록 밴드 깜짝 공연 ‘눈길’

기내 공연 중인 가수 롤로. 롤로 인스타그램 캡처

미국 전역의 항공기 이륙이 중단된 날, 하늘 위를 날던 한 전세기에서는 록 밴드들의 깜짝 공연이 펼쳐졌다.

항공교통관제 통신 장애로 전국 공항에 지상정지 명령이 내려졌지만, 해당 항공기는 명령 발령 전 이미 이륙해 예정된 목적지로 향할 수 있었다.

14일(현지시간) 미국 연예매체 버라이어티와 할리우드리포터 등에 따르면 이날 로스앤젤레스(LA)를 떠나 플로리다주 올랜도로 향하던 사우스웨스트항공 전세기에서 록 페스티벌 ‘반스 워프드 투어’ 출연진의 깜짝 공연이 열렸다.

공연에는 후바스탱크와 더 유스드, 심플 플랜, 롤로 등 밴드와 가수들이 참여했다.

해당 항공기는 미 연방항공청(FAA)이 전국 단위 지상정지(Ground Stop) 명령을 발령하기 전에 이미 로스앤젤레스를 출발한 상태였다. 지상정지는 항공기 이륙을 일시적으로 중단하는 조치로, 당시 미국 전역에서는 3500여대의 항공기가 운항 중이었다.

이미 이륙해 비행 중인 항공기는 이 조치의 영향을 받지 않고 목적지까지 운항할 수 있었다.

할리우드리포터에 따르면 이번 공연은 사우스웨스트항공이 ‘라이브 액 35’(Live at 35)라는 이름으로 마련한 사전 기획 행사였다. 3만5000피트 상공에서 승객들에게 라이브 음악을 선보이는 프로그램이다.

기내 공연 중인 밴드 '후바스탱크'. 사우스웨스트항공 인스타그램 캡쳐

공연은 항공기가 텍사스주 상공을 지날 무렵 가수 롤로가 4곡을 부르며 시작됐다. 이어 후바스탱크가 무대에 올랐고, 공연 도중 승무원에게 조명을 꺼 달라고 요청했다.

객실이 어두워지자 승객들은 휴대전화 플래시를 켜고 후바스탱크의 2004년 히트곡 ‘더 리즌’(The Reason)을 함께 불렀다.

롤로는 기내 인터넷을 이용하던 승객들로부터 미국 전역의 항공기 이륙이 중단됐다는 소식을 전해 들었다고 사회관계망서비스(SNS)에 밝혔다.

그는 “오늘 모든 비행기가 발이 묶였지만 ‘이모’(Emo·록 음악의 한 장르) 신들이 이 비행기만은 날게 해줬다”고 적었다.

앞서 FAA는 지난 13일 항공교통관제 통신 장애로 4시간 넘게 전국 공항의 항공기 이륙을 중단시키는 지상정지를 발령했다.

이로 인해 수천 편의 항공편이 취소되거나 지연됐으며, 주말까지 항공 운항 차질이 이어졌다.

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