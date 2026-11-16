“종이팩은 종이류가 아니다”…분리배출 의무화 앞두고 시민단체 기자회견 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

지구를지키는소소한행동 사회적협동조합, 숲과나눔 등 단체 회원들이 16일 서울 종로구 광화문광장에서 종이팩 회수·선별·재활용 전 과정의 체계 마련 요청 기자회견을 열고 대형 종이팩 전입신고서에 ‘전입 접수’ 도장을 날인하는 퍼포먼스를 하고 있다.

16일 서울 종로구 광화문광장 세종대왕 동상 앞에서 지구를지키는소소한행동 사회적협동조합 등 시민단체 회원들이 기자회견을 열었다.

종이팩을 따로 모으는 데서 그치지 말고 회수·선별·재활용까지 이어지는 체계를 갖춰 달라는 요구였다. 단체는 지난달 벌인 '종이팩의 내 집 마련' 캠페인에 시민 4290명이 서명하고 의견 862건을 남겼다고 밝혔다.

종이팩은 천연펄프에 합성수지를 입혀 만든다. 일반 폐지와 섞이면 골라내기 어려워 재활용 과정에서 잔재물로 분류되고, 소각되거나 매립되는 경우가 많다. 한국순환자원유통지원센터 집계로 2024년 종이팩 재활용률은 14%다. 출고된 7만5847t 가운데 다시 쓰인 양은 1만612t이었다.

지구를지키는소소한행동 사회적협동조합, 숲과나눔 등 단체 회원들이 16일 서울 종로구 광화문광장에서 종이팩 회수·선별·재활용 전 과정의 체계 마련 요청 기자회견을 열고 시민발언을 하고 있다.

지구를지키는소소한행동 사회적협동조합, 숲과나눔 등 단체 회원들이 16일 서울 종로구 광화문광장에서 종이팩 회수·선별·재활용 전 과정의 체계 마련 요청 기자회견을 열고 대형 종이팩 전입신고서에 ‘전입 접수’ 도장을 날인하는 퍼포먼스를 하고 있다.

지구를지키는소소한행동 사회적협동조합, 숲과나눔 등 단체 회원들이 16일 서울 종로구 광화문광장에서 종이팩 회수·선별·재활용 전 과정의 체계 마련 요청 기자회견을 열고 시민발언을 하고 있다.

정부는 지난달부터 300세대 이상 등 의무관리대상 공동주택에서 종이팩 분리배출을 자율 시행하고 있다. 내년 1월부터는 의무다. 단독주택과 빌라는 대상에서 빠졌다.

서울 마포·서대문구에서 분리배출 모니터링을 해온 박혜린 마을언덕 사회적협동조합 팀장은 “아파트에서든 골목에서든 주민이 따로 내놓은 종이팩은 수거할 때도 따로 가져가야 한다”고 말했다.

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