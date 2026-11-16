서수남 전처, 17억 빚 남기고 잠적…“생사도 모른다”

유튜브 채널 ‘새롭게하소서’ 화면 캡처

가수 서수남이 전처가 17억원의 빚을 남기고 사라진 뒤 전 재산을 잃었던 과거를 털어놨다.

16일 유튜브 채널 ‘새롭게하소서’에는 가수 서수남이 출연해 과거 결혼 생활과 가족들이 겪었던 힘든 시간을 고백했다. 이날 서수남은 어머니와 함께 살던 중 결혼해 세 딸을 얻었다고 밝혔다.

다만 아내는 시어머니와 함께 생활하는 데 어려움을 겪었고, 아이를 낳은 뒤 건강까지 나빠지면서 직접 자녀를 돌보기 힘든 상황이었다. 서수남은 “아내는 아이를 낳고 그때부터 아프기 시작했다. 시름시름 앓다가 아이를 자기 손으로 키울 수 없을 정도였다”며 “그래서 어머니가 아이들을 다 키우셨다”고 설명했다.

이어 “아내도 아이를 키우지 못하는 입장에서 어머니에게 미안한 마음이 있었을 것”이라며 “신경쇠약 증세가 있어서 잠도 못 자고 힘들어했다”고 당시를 떠올렸다. 어머니 역시 건강이 좋지 않은 상황에서 세 손녀까지 돌봐야 했다.

서수남은 “어머니도 몸이 편찮으셨는데 딸 셋까지 키우셔야 했다. 사는 게 보통 힘든 일이 아니더라”며 당시 어려웠던 가정 형편을 전했다. 그러던 중 가족에게 예상치 못한 일이 닥쳤다. 경제권을 맡아 관리하던 아내가 거액의 빚을 남긴 채 집을 떠난 것. 서수남은 당시 상황을 두고 “제 삶에 갑자기 벼락이 떨어졌다”고 표현했다.

그는 “저는 매일 밖에 나가서 일하는 직업이니까 당연히 돈을 잘 관리할 거라고 생각했다”며 “아마 투자를 하다가 잘못되지 않았나 싶다. 그걸 만회하려다가 그렇게 된 것 같은데 지금까지도 정확히 잘 모른다”고 말했다.

이후 서수남은 빚 독촉에 시달려야 했다. 그는 “빚쟁이들이 찾아와 빚 독촉에 시달렸다. 내가 그렇게 열심히 일했는데 빚이 있다는 게 말이 안 되는 거였다”며 “결국 제가 알거지가 됐다”고 털어놨다. 더욱 안타까운 것은 집을 떠난 아내와 이후 연락이 완전히 끊겼다는 점이다.

서수남은 “그 뒤로 지금까지 소식을 모른다. 생존 자체도 모른다”고 밝혀 충격을 안겼다. 당시 세 딸은 각각 25세, 24세, 23세로 결혼을 앞둔 나이였다. 서수남은 “딸들이 결혼 적령기를 앞둔 나이에 그런 일이 벌어져 결혼도 못 시키게 됐다”며 “‘내가 무슨 죄를 지었길래’라는 생각이 들었다”고 당시의 참담했던 심경을 전했다.

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