주말만 봐달라며 맡긴 남의 반려견, 건강원 넘겨 ‘개소주’ 만든 70대 입건

연합뉴스

주말 동안 잠시 돌봐달라며 지인이 맡긴 반려견을 건강원에 넘겨 이른바 ‘개소주’로 만들게 한 70대 남성이 경찰에 입건됐다.

경기 안산상록경찰서는 동물보호법 위반 및 횡령 혐의로 70대 남성 A씨를 입건해 조사하고 있다고 16일 밝혔다. A씨로부터 개를 넘겨받아 건강원을 운영한 60대 업주 B씨도 동물보호법 위반 혐의로 함께 입건됐다.

◆ 주말 사이 재위탁된 반려견…건강원 넘겨져 참변

경찰에 따르면 A씨는 지난달 31일 지인으로부터 임시 보호를 부탁받은 반려견을 B씨의 건강원에 넘겨 도살 및 가공하게 한 혐의를 받는다.

조사 결과 원래 반려견 주인으로부터 개를 돌봐주던 지인이 주말 일정을 소화하기 어려워지자, 평소 알고 지내던 A씨에게 잠시 맡아달라며 재위탁한 것으로 파악됐다. 그러나 A씨는 반려견을 맡은 직후 건강원에 넘긴 것으로 드러났다.

◆ A씨 ‘준 줄 알았다’ 진술…경찰, 횡령 혐의 추가 적용

A씨는 경찰 조사에서 지인이 반려견을 자신에게 준 것으로 알았다는 취지로 진술하며 고의성을 부인한 것으로 전해졌다.

뒤늦게 피해 사실을 알게 된 반려견 원주인은 지난 2일 경찰에 진정서를 제출했다. 수사에 착수한 경찰은 해당 건강원의 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 확보해 사실관계를 확인했다. 타인이 맡긴 반려견을 임의로 처분한 정황이 확인됨에 따라 A씨에게는 횡령 혐의도 추가로 적용됐다.

경찰은 해당 반려견이 경기 화성 지역에서 도살된 것으로 보고 있다. 현재 실제 도살을 실행한 인물의 신원과 구체적인 범행 경위를 집중 추적하고 있다.

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