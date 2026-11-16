양주시 도로 7㎞ 추격전 끝 성범죄 피의자 20대 남성 긴급체포… 경찰관 6명 부상

연합뉴스

16일 경기 양주시에서 성범죄 혐의를 받는 20대 남성이 잠복 경찰의 포위망을 뚫고 약 7㎞를 달아나다 실탄 대응 끝에 긴급체포됐다. 이 과정에서 경찰관 6명이 부상을 입고 경찰 차량 등이 파손됐다.

경기 양주경찰서에 따르면 사건은 16일 오후 3시 10분쯤 시작됐다. 당시 형사들은 성범죄 혐의로 수사선상에 오른 20대 남성 A씨를 검거하기 위해 현장에 잠복해 있었다. 경찰은 차량 2대를 동원해 A씨가 탄 승용차의 앞뒤를 동시에 막아서며 퇴로를 차단했다.

하지만 A씨는 순순히 검거에 응하지 않았다. 정차 요구를 무시한 채 승용차를 몰고 인도 쪽으로 방향을 틀어 포위망을 빠져나갔다.

즉각 추격에 나선 형사들은 상황의 위급성을 판단해 무전으로 지원을 요청했다. 인근에 배치된 순찰차들이 긴급 투입되면서 양주시 일대 도로에서 약 20분간 7㎞에 걸친 추격전이 벌어졌다.

도주극은 이날 오후 3시 30분쯤 양주시 남면의 한 도로에서 막을 내렸다. 추격하던 형사 탑승 차량이 도주하는 A씨 승용차의 정면을 들이받으며 속도를 늦췄다.

뒤이어 도착한 순찰차 1대가 A씨 차량 후미를 들이받았고, 또 다른 순찰차가 측면을 빈틈없이 가로막아 도주 경로를 완전히 봉쇄했다. 경찰은 A씨가 차량을 이용해 재차 도주하거나 추가 인명 피해를 낼 우려가 크다고 판단해 차량 바퀴를 향해 실탄을 발사한 뒤 A씨를 현장에서 긴급체포했다.

이번 검거 작전으로 추격과 차단 과정에 참여한 경찰관 6명이 크고 작은 부상을 입었으며, 작전에 투입된 경찰 차량 등도 파손된 것으로 파악됐다. 경찰은 A씨를 상대로 정확한 도주 경위와 기존 성범죄 혐의 전반에 대해 강도 높은 조사를 이어갈 방침이다.

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