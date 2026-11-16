굽네치킨 2세 회사 매출 70배 급증…공정위, 부당지원 의혹 현장조사

공정거래위원회가 굽네치킨 창업주 일가의 일감 몰아주기 및 부당지원 의혹을 규명하기 위해 강제 조사에 나섰다. 지난해 하반기 첫 현장조사에 이어 관련 법인을 다시 찾으면서, 장기간 축적된 자료를 토대로 조사가 본궤도에 올랐다는 분석이 나온다.

홍철호 전 대통령실 정무수석. 연합뉴스

16일 관련 업계와 관계 부처에 따르면 공정위는 지난 11일부터 12일까지 이틀간 경기도 김포시에 위치한 가금류 가공·유통업체 크레치코 본사에서 현장조사를 벌였다. 이번 조사는 굽네치킨 공동 창업주인 홍철호 전 대통령실 정무수석 소유의 닭고기 납품 사업이 자녀들의 회사로 넘어가는 과정에서 법적 정당성이 확보되었는지를 확인하는 데 초점을 맞추고 있다.

크레치코는 홍 전 수석의 세 자녀(차남 50%, 장남 25%, 딸 25%)가 지분 전량을 보유한 오너 2세 기업이다. 현재 굽네치킨의 원료육 공급망은 홍 전 수석이 이끄는 플러스원이 닭고기를 가공하고, 자녀 회사인 크레치코가 이를 유통해 동생 홍경호 회장이 경영하는 가맹본부 지앤푸드에 납품하는 구조로 짜여 있다. 생산부터 유통, 프랜차이즈 본부까지 창업주 형제와 자녀 일가가 수직으로 연결된 형태다.

의혹의 출발점은 2020년과 2021년 사이 단행된 계열사 사업 재편이다. 당시 홍 전 수석 개인 지배력이 높았던 기존 법인이 플러스원에 흡수합병된 뒤, 자녀들이 보유한 법인(옛 엔팜)이 크레치코로 사명을 변경하며 굽네치킨 납품 사업권을 승계했다.

안정적인 매출처가 보장된 알짜 사업을 적정한 대가 없이 2세 법인에 넘겨 사실상 편법으로 경제적 이익을 이전했다는 것이 공정위가 들여다보는 핵심 대목이다. 실제 사업 이전 이후 크레치코의 연간 매출액은 2020년 약 17억원에서 2024년 1234억원으로 4년 만에 70배 넘게 팽창했다.

과세 당국은 이미 해당 거래를 변칙적인 부의 이전으로 판단하고 제재를 가한 상태다. 국세청은 세무조사를 통해 크레치코로 넘어간 납품 사업권의 가치를 16억원으로 산정하고, 홍 전 수석 일가에 증여세 등 11억원대 세금을 부과했다.

그러나 홍 전 수석 측은 크레치코가 적자를 기록한 법인인 데다 넘겨받은 사업 역시 별도의 경제적 가치가 없어 과세와 부당지원 모두 성립하지 않는다며 조세심판을 청구해 법적 다툼을 이어가고 있다.

오너 일가의 내부 거래 논란은 가맹점주들의 원가 부담 문제와 맞물려 파장이 더욱 커지고 있다. 2022년 본사가 원료육 공급 방식을 기존 고정가격제에서 시세에 따라 움직이는 변동가격제로 전환한 이후, 점주들은 수익성 악화를 호소해 왔다. 앞서 국회 국정감사에서도 가격제 개편 이후 플러스원과 크레치코의 매출총이익이 각각 1.8배와 2.2배 늘어난 수치가 공개되며, 원가 상승의 부담은 가맹점에 전가되고 이익은 총수 일가 법인에 집중된다는 지적이 제기된 바 있다.

가맹점주협의회는 지난해 말 본사의 불공정 거래 행위를 공정위에 신고한 데 이어, 올해 들어서는 모바일 상품권 수수료 부담과 순살 메뉴 원료육 중량 축소(800g→700g), 신규 점주협의체 구성 추진 등을 두고 본사와 대립각을 세우고 있다.

공정위는 이번 현장조사에서 확보한 회계 및 계약 자료를 바탕으로 사업권 이전 당시의 적정 가치 평가 여부와 계열사 간 거래 조건의 정상성을 면밀히 따질 계획이다. 다만 현장조사는 혐의 확인을 위한 절차일 뿐 위법 행위가 최종 확정된 단계는 아니다.

이와 관련해 굽네치킨 가맹본부 지앤푸드 측은 “현재 굽네치킨의 창업주이자 대표이사는 홍경호 회장이며 홍 전 수석은 당사 경영과 무관하다”며 “지앤푸드와 크레치코는 독립된 별개 법인이므로 타사와 관련된 사안은 확인해 줄 수 없다”고 선을 그었다.

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