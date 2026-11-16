李 “개똥밭에 뒹굴어도 이승이 낫다고 하지 않습니까”…109 도움 못 받은 50대 사연에

자살예방상담전화에 여러 차례 도움을 요청했지만 제대로 지원받지 못한 50대 남성이 끝내 숨진 사연이 알려지자 이재명 대통령이 상담인력 증원을 서두르겠다고 밝혔다.

이재명 대통령. 연합뉴스

이 대통령은 16일 오전 자신의 엑스(X)에 해당 사연을 다룬 보도를 공유하며 “109 자살 상담전화 증원, 좀 더 서두르도록 독려하겠습니다. 2026년 현재 103명이던 상담요원을 200명으로 증원 중입니다”라고 적었다.

이 대통령이 공유한 보도에 따르면 이 남성은 자살예방상담전화 ‘109’에 수차례 연락했지만 상담사와 연결되지 않는 등 충분한 지원을 받지 못했다. 올해 상반기 109의 응대율은 43.7%로, 걸려 온 전화의 절반 이상이 상담사와 연결되지 못한 것으로 나타났다.

사진=이재명 대통령 엑스(X) 캡처

이 대통령은 이어 “살아야 합니다. 조금만 더 견뎌 주십시오. 개똥밭에 뒹굴어도 이승이 낫다고 하지 않습니까”라고 했다.

그러면서 “생계 의료 신용회복 지원 강화 등 정부가 좀 더 노력하겠습니다”라고 밝혔다.

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