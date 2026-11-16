서울 가구 절반 이상이 무주택자…30대 유주택 가구 113만 6000가구로 7년 만에 반등

16일 서울 강남구에 위치한 부동산중개업소 모습. 연합뉴스

지난해 집값 상승 여파로 공시가격 12억원을 초과하는 고가 주택 소유 가구가 1년 새 15만 6000가구 늘며 2015년 관련 통계 작성 이래 최대 증가 폭을 기록했다. 상·하위 10% 가구 간 주택 자산 격차는 52배로 벌어져 역대 최대치를 경신했으며, 30대 주택 소유 가구는 7년 만에 증가세로 돌아섰다.

국가데이터처는 16일 이 같은 내용을 담은 ‘행정자료를 활용한 2025년 주택소유통계 결과’를 발표했다.

◆ 공시가 12억 초과 64만 1000가구…집값 상승에 양극화 심화

지난해 11월 1일 기준 주택을 소유한 일반 가구는 1296만 5000가구로 전년보다 28만 1000가구(2.2%) 증가했다. 일반 가구 대비 주택 소유율은 57.6%로 전년 대비 0.7%포인트 상승했다. 지역별 주택 소유율은 전남(64.4%), 울산(64.2%), 경남(64.1%) 순으로 높았으며, 서울은 48.3%로 전국에서 가장 낮았다. 서울 거주 가구의 절반 이상이 무주택 상태인 셈이다.

주택 자산가액(올해 1월 1일 공시가격 기준)이 12억원을 넘는 가구는 64만 1000가구로 집계됐다. 전년(48만 5000가구) 대비 15만 6000가구(32.2%) 급증한 수치로, 2015년 통계 작성 시작 이후 규모와 증가 폭 모두 역대 최대다. 전체 유주택 가구 중 12억원 초과 가구가 차지하는 비중 역시 3.8%에서 4.9%로 1.1%포인트 확대됐다.

집값 오름세 속에서 자산 양극화는 한층 깊어졌다. 주택 자산가액 기준 상위 10%(10분위)의 평균 가액은 15억 6000만원으로 전년(13억 4000만원)보다 16.4% 뛰었다. 반면 하위 10%(1분위)의 평균 가액은 3000만원에 머물러, 상·하위 10% 간 격차는 52배에 달하는 것으로 나타났다.

◆ 30대 집주인 7년 만에 반등…40대는 4년 연속 감소

연령대별로는 30대 가구의 매수세 전환이 두드러졌다. 지난해 30대 주택 소유 가구는 113만 6000가구로 전년(112만 2000가구)보다 1만 4000가구(1.3%) 늘었다. 2019년부터 이어진 감소세를 끊고 2018년 이후 7년 만에 반등한 결과다. 개인 기준 30대 주택 소유자 역시 10년 만에 증가 전환했다.

2024년 무주택자였다가 지난해 새롭게 집을 마련한 개인은 총 79만 1000명이며, 기존 유주택자를 포함해 소유 주택 건수가 늘어난 사람은 107만명으로 파악됐다. 연령별로는 30대가 26만 6000명으로 전 연령층 가운데 가장 많았고, 40대(25만명)와 50대(24만 3000명)가 뒤를 이었다. 소외 공포감(FOMO)에 따른 30대의 매수 심리와 정부 정책대출 지원이 맞물린 결과로 해석된다.

송주화 국가데이터처 행정통계과장은 “40대는 인구가 줄고, 30대는 인구가 늘어나는 영향도 있다”며 “30대의 경우 무주택 실거주에 제공되는 생애 최초나 신생아 특례 대출 등 신혼부부 혜택도 일부 영향을 미친 것으로 보인다”고 설명했다.

반면 40대 주택 소유 가구는 243만 7000가구에서 241만 8000가구로 줄며 4년 연속 내리막길을 걸었다. 70대(8.4%)와 80세 이상(6.2%) 유주택 가구는 높은 증가율을 보였으나, 신규 매수보다는 기존 주택 보유 세대의 고령화가 주된 원인으로 분석된다.

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