서울 주택 매매심리 3개월 연속 하락… 전세심리는 상승 국면 유지

서울 주택 매매시장 소비심리가 3개월 연속 하락했다. 지난 7월과 비교하면 10.3포인트 낮아졌지만 상승 국면은 유지했다. 전국에서는 매매심리가 하락한 반면 전세심리는 상승했다.

16일 국토연구원이 발표한 ‘10월 부동산시장 소비자 심리조사’에 따르면 서울 주택매매시장 소비심리지수는 129.6으로 전월(130.8)보다 1.2포인트 내렸다. 지난 7월 139.9를 기록한 뒤 8월 132.5, 9월 130.8, 10월 129.6으로 3개월 연속 하락했다.

12일 서울 성동구 한 부동산 중개업소에 붙은 매물 안내문 모습. 연합뉴스

주택매매시장 소비심리지수는 주택가격과 거래 동향에 대한 소비자 인식을 나타내는 지표다. 지수가 100을 넘으면 가격 상승이나 거래 증가를 체감한 응답이 많다는 뜻이다. 115 이상은 상승 국면, 95 이상 115 미만은 보합 국면, 95 미만은 하강 국면으로 구분한다.

전국 주택매매시장 소비심리지수는 116.5로 전월보다 0.8포인트 하락했다. 수도권은 124.2로 0.7포인트 내렸다. 경기(123.3)는 0.8포인트 하락했지만 인천(114.6)은 1.9포인트 올랐다. 비수도권은 107.7로 0.7포인트 떨어졌다.

지역별로는 세종(133.1)과 제주(97.6)가 각각 7.8포인트, 8.4포인트 상승했다. 강원은 96.0으로 전월보다 18.1포인트 떨어져 전국에서 하락폭이 가장 컸다. 광주와 전남도 각각 5.9포인트, 5.6포인트 내렸다.

국토연구원 ‘10월 부동산시장 소비자 심리조사’에서 서울 주택매매 소비심리지수가 7월 139.9 이후 3개월 연속 하락해 129.6을 기록한 흐름을 온도계 그림으로 형상화한 이미지. 전세심리는 서울에서 소폭 하락했으나 상승 국면을 유지했다. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

전세시장 소비심리는 매매시장과 다른 흐름을 보였다. 전국 주택전세시장 소비심리지수는 114.6으로 전월보다 0.2포인트 올랐다. 수도권은 119.8로 전월과 같았고 비수도권은 108.8로 0.5포인트 상승했다.

서울 전세시장 소비심리지수는 122.3으로 전월보다 0.5포인트 하락했다. 경기는 119.0으로 변동이 없었고 인천은 116.4로 1.1포인트 올랐다. 세 지역 모두 상승 국면을 유지했다.

주택과 토지를 합친 전국 부동산시장 소비심리지수는 111.8로 전월보다 0.2포인트 하락했다. 토지시장 소비심리지수는 78.4로 1.7포인트 올랐지만 하강 국면에 머물렀다.

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