12억초과 주택 소유 가구 최대폭 증가…상하위 10% 격차도 최대

집값 상승 등 영향으로 소유 주택의 자산가액이 12억원(공시가격 기준)을 넘는 가구가 지난해 15만 가구 이상 늘며 역대 최대 폭으로 증가했다.



상·하위 10%의 자산 격차는 50배를 넘어 그 격차가 역대 최대로 벌어졌다.



30대 주택 소유 가구는 7년 만에 증가했다. 포모(FOMO·소외 공포감)로 30대의 '영끌'이 늘고 정책 대출이 영향을 미쳤다는 해석이 나온다.



국가데이터처는 16일 이런 내용의 '행정자료를 활용한 2025년 주택소유통계 결과'를 발표했다.

서울 강남구 한 부동산 중개업소. 연합뉴스

◇ 집값 상승에 공시가 12억 초과 가구 '역대 최대'



지난해 11월 1일 기준 주택을 소유한 가구는 1천296만5천가구로 전년보다 28만1천가구(2.2%) 증가했다.



소유 주택의 공시가격 기준 가액별로 12억원 초과 가구 수가 64만1천가구로 전년(48만5천가구)보다 15만6천가구(32.2%) 증가했다.



증가 폭은 2015년 관련 통계 작성 이래 가장 컸다. 이에 따라 그 규모도 역대 최대치를 기록했다. 집값 상승세로 인해 공시가격이 높아진 영향으로 풀이된다.



가구의 주택자산 가액은 올해 1월 1일 기준 주택공시 가격을 적용해 산정했다. 다른 사람과 공동으로 소유한 주택은 소유 지분을 반영하고, 여러 주택을 소유한 경우는 합산하여 집계한다.



전체 주택 소유 가구에서 12억원 초과가 차지하는 비중 역시 3.8%에서 4.9%로 확대돼 5%에 육박했다.



집값이 오르는 사이 양극화는 커졌다.



자산 가액 기준 10분위(상위 10%)의 평균 주택 자산 가액은 15억6천만원으로 나타났다.



1분위(하위 10%)는 3천만원으로, 상·하위 10% 자산 격차는 52배에 달해 전년보다 확대되며 역대 가장 컸다.



10분위 평균 자산 가액이 전년(13억4천만원)보다 16.4% 증가한 영향이라고 데이터처는 설명했다.



일반 가구 대비 주택 소유율은 57.6%로 집계됐다. 전년보다 0.7%포인트(p) 높아졌다.



주택 소유율은 시도별로 서울에서 48.3%로 가장 낮았다. 반대로 말하면 서울에 거주하는 가구 절반 이상이 무주택이란 의미다.



반면 주택 소유율은 전남(64.4%), 울산(64.2%), 경남(64.1%) 등 순으로 높다.



◇ 30대 유주택 가구 증가 전환…40대는 4년째 줄어



연령대별로는 고령층일수록 소유율이 높았다. 다만 지난해는 30대 주택 소유 가구가 증가세로 돌아선 점이 주목된다.



30대 주택 소유 가구는 112만2천가구에서 113만6천가구로 1만4천가구(1.3%) 증가했다.



30대 주택 소유 가구가 증가한 건 2018년 이후 7년 만에 처음이다. 2019년부터 2024년까진 꾸준히 감소했다.



40대는 243만7천가구에서 241만8천가구로 줄며 4년 연속 감소세를 기록했다.



송주화 데이터처 행정통계과장은 "40대는 인구가 줄고, 30대는 인구가 늘어나는 영향도 있다"며 "30대의 경우 무주택 실거주에 제공되는 생애 최초나 신생아 특례 대출 등 신혼부부 혜택도 일부 영향을 미친 것으로 보인다"고 말했다.



아울러 70대(8.4%), 80세 이상(6.2%)의 주택 소유 가구 증가율도 높았는데 추가 매수보다는 기존 주택 소유 연령층이 고령화한 것으로 분석된다.



주택 소유 개인 기준으로는 30대는 10년 만에 증가 전환했다.



개인별로 2024년 무주택자였다가 지난해 주택소유자가 된 사람은 79만1천명이다.



2024년보다 2025년에 주택 소유 건수가 늘어난 사람은 107만명으로 집계됐다.



특히 30대(26만6천명)가 가장 많았다. 이어 40대(25만명), 50대(24만3천명) 순이었다.

<연합>

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