대한산악연맹, 스포츠클라이밍 꿈나무 17명 첫 진천선수촌 입촌

스포츠클라이밍 유망주들이 국가대표 선수들의 훈련 거점인 진천선수촌에서 합숙훈련을 경험하며 미래 국가대표를 향한 첫걸음을 뗐다.

대한산악연맹(회장 조좌진)은 2026년도 스포츠클라이밍 꿈나무선수 동계 합숙훈련을 성공적으로 마쳤다고 16일 밝혔다.

대한산악연맹(회장 조좌진)은 2026년도 스포츠클라이밍 꿈나무선수 동계 합숙훈련을 성공적으로 마쳤다고 16일 밝혔다. 대한산악연맹 제공

대한산악연맹(회장 조좌진)은 2026년도 스포츠클라이밍 꿈나무선수 동계 합숙훈련을 성공적으로 마쳤다고 16일 밝혔다. 대한산악연맹 제공

이번 훈련은 지난달 27일부터 이달 9일까지 14일간 진행됐다. 꿈나무선수 17명과 지도자 및 트레이너 4명이 참가해 종목별 전문 훈련과 경기력 향상 프로그램을 소화했다.

특히 선수들이 진천선수촌에 입촌한 것은 이번이 처음이다. 이들은 국가대표 선수들이 훈련하는 환경에서 일주일간 생활하며 체계적인 훈련 과정을 경험하고 엘리트 선수로서의 목표를 구체화했다.

훈련은 두 차례에 걸쳐 이뤄졌다. 1차 기간인 지난달 27일부터 이달 2일까지는 진천선수촌에서 진행했고, 2차 기간인 이달 3일부터 9일까지는 청주국제스포츠클라이밍센터와 스포츠 아일랜드 클라이밍 오창 등에서 이어갔다.

프로그램은 종목별 특성에 맞춰 구성했다. 리드와 볼더 선수들은 전문 체력 강화에 집중했으며, 스피드 선수들은 기술 습득과 동작 교정을 중심으로 훈련했다. 심리훈련과 경기 시뮬레이션, 훈련 영상 분석, 경기 규정 교육도 병행해 실전 대응 능력을 높였다.

개인별 기량 향상과 함께 공동생활을 통한 팀워크 및 공동체 의식 함양도 훈련의 주요 목표로 삼았다.

대한산악연맹 관계자는 “꿈나무선수들이 국가대표 선수들의 훈련 환경을 직접 경험했다는 점에서 더욱 뜻깊다”며 “이번 경험이 선수들에게 큰 동기부여가 돼 대한민국 스포츠클라이밍을 이끌어갈 미래 국가대표로 성장하는 밑거름이 되기를 기대한다”고 말했다.

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