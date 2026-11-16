반도체 호황에도 뒷걸음질하는 실질임금 증가율…“비반도체 부문에서 혁신, 생산성 개선돼야”

올해 상반기 물가상승률을 감안한 실질임금 증가율이 0.3%로 지난해보다 오히려 낮아진 것으로 나타났다. 경기 회복세에도 임금 상승이 전자부품업 등 일부 업종에 집중되면서 2011~2021년 연평균 증가율(2.2%)보다 1.9%포인트 낮은 수준에 머무른 것이다. 실질임금은 노동생산성에 비례하는데, 최근 5년 반도체 생산성이 8.5% 증가한 반면 반도체를 제외한 부문의 생산성은 0.4% 감소한 것으로 나타났다. 실질임금이 정체되면 ‘가계 구매력 하락→소비 침체’로 이어지는 만큼 비반도체 부문에서 새로운 성장 동력을 확보할 필요가 있다는 분석이다.

한국개발연구원 송호규 연구위원(왼쪽)과 정수환 연구위원이 16일 정부세종청사에서 ‘기업 생산성 분석으로 살펴본 실질임금 정체의 배경과 시사점’ 보고서를 발표한 뒤 질문을 받고 있다. KDI 제공.

한국개발연구원(KDI)은 16일 이런 내용을 담은 ‘기업 생산성 분석으로 살펴본 실질임금 정체의 배경과 시사점’ 현안분석 보고서를 발표했다. 보고서에 따르면 올해 실질성장률이 3%대 후반으로 예측되지만 올해 상반기 전체 근로자의 평균 실질임금(1인당 임금총액 기준) 상승률은 0.3%에 그쳤다. 실질임금 상승률은 2024년 0.5%에서 지난해 0.9%로 상승했지만 다시 하락세를 보이고 있다.

실질임금이 하락한 건 명목정액급여 상승세 둔화하는 가운데 물가 상승이 이어진 탓이다. 특히 기본급 등 비교적 예측 가능한 정액급여가 실질기준 0.3% 준 것으로 나타났다. 정액급여 감소 원인에는 산업별 격차가 자리한다. 실제 상반기 명목임금 상승은 반도체를 포함한 전자부품·컴퓨터 및 통신장비 제조업(21.6%), 금융·보험 관련 서비스업(12.3%) 등에 집중됐다. 실질임금이 준 산업에 종사하는 근로자 비중이 53.2%로 전년보다 확대되는 등 임금 격차가 커지고 있는 셈이다.

기간을 넓혀 봐도 이런 추세는 확인된다. 2025년 상용근로자가 10만명 이상인 산업 중 2021~2025년 연평균 상승률이 2.3%(2011~2021년 실질정액급여 연평균 상승률)을 웃돈 산업은 전자부품 제조업(연평균 2.5%) 뿐이었다.

기업의 실질임금 지급 여력은 노동생산성에 비례하는데, 노동생산성은 기업의 수익생산성이 높을수록 증가한다. KDI가 기업의 수익생산성을 분석한 결과, 2011~2025년 반도체 제조업의 생산성은 연평균 11.3% 증가한 반면 비반도체 부문은 연평균 1.0% 증가하는 데 그치는 등 양자 간 격차가 지속적으로 확대된 것으로 나타났다. 실제 2021~2025년에는 반도체 제조업의 경우 2023년 일시적으로 부진을 겪었지만 생산성이 연평균 8.5% 증가했지만, 비반도체 부문에서는 0.4% 줄었다. KDI는 2021~2025년 반도체를 포함한 전자부품 제조업과 그 외 산업간 실질정액급여 격차(약 9%포인트)의 약 3분의 1 정도는 생산성 증가율 차이로 설명된다고 밝혔다.

비반도체 부문에서는 생산성 증가세가 부진한 산업을 중심으로 한계기업 비중이 늘어나는 경향도 포착됐다. 비반도체 부문 한계기업 비중은 2021년 3.2%에서 2025년 6.2%까지 상승한 반면 반도체 제조업 한계기업 비중은 같은 기간 0.1%→0.3%로 낮은 수준에 머물렀다. 한계기업이란 최근 3년 연속 이자보상배율(영업이익/이자비용)이 1 미만인 기업을 말한다.

보고서는 생산성 개선이 1인당 인건비 증가를 동반했으며, 산업 수준에서도 생산성 증가율이 높은 산업일수록 실질정액급여 상승률이 높게 나타난다고 분석했다. 비반도체 부문의 생산성 부진이 이어질 경우 임금 개선이 일부 산업에 집중되고, 산업 간 격차도 지속될 가능성이 크다는 것이다.

보고서는 실질임금 상승세가 산업 전반으로 확산될 수 있게 비반도체 부문의 혁신과 생산성 개선이 필요하다고 밝혔다. 보고서는 “2021년 이후 비반도체 부문에서는 생산성 수준 상위 1/3 기업도 생산성이 정체돼 기존 선도기업만으로는 생산성 개선을 이끌기 어려운 상황”이라면서 “기존 주력산업은 제품 차별화와 고부가가치호를 통해 가격 경쟁 압력에서 벗어나고, 신산업은 진입과 성장을 제약하는 요인을 해소해 생산성 높은 기업이 새로 등장하고 성장할 수 있는 여건을 마련해야 한다”고 제언했다. 이어 “생산성 증가율이 낮은 산업의 한계기업 증가에는 금리 상승보다 생산성 부진의 영향이 큰 만큼 만기 연장이나 이자 지원 등 일률적인 금융 지원만으로는 대응에 한계가 있다”면서 “정책 지원은 사업재편과 근로자의 전직 및 재교육을 중심으로 추진해 기업은 경쟁력 있는 분야에 집중하고, 근로자는 성장하는 기업과 산업으로 옮겨갈 수 있도록 뒷받침해야 한다”고 덧붙였다.

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