‘반도체 공포’에 하락장 베팅한 개미들…인버스 대량 매수 [주식고수]

[주식고수]“주식고수들은 어디에 투자할까?.” 주식 투자자라면 한 번쯤 가져봤을 궁금증입니다. ‘주식고수’는 이 직관적인 질문에서 출발합니다. 시시각각 변하는 시장에서 고수들이 선택한 종목과 투자 궤적을 따라갑니다. 여의도 전문가들의 깊이 있는 분석과 전망으로 ‘왜 이 종목인가’에 대한 논리를 함께 풀어갑니다.

수익률 상위 1% ‘주식고수’들은 지난주 인버스 상품을 대거 순매수하고 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주는 처분한 것으로 나타났다. 최근 각종 악재에 부진한 흐름을 보이는 반도체주 투자 비중을 줄이는 가운데 국내 증시의 추가 하락에 베팅하며 방어 전략을 취한 것으로 풀이된다.

16일 키움증권에 따르면 투자원금 1000만원 이상이면서 전월 기준 수익률 상위 1%에 해당하는 고수익 투자자들이 지난주(9일∼13일) 이 증권사에서 가장 많이 순매수한 종목은 ‘KODEX 인버스’, ‘KODEX 200선물인버스2X’, ‘키움 인버스 2X 반도체TOP10 ETN’(상장지수증권) 등으로 나타났다. ‘SOL SK하이닉스선물단일종목인버스 2X’도 순매수 상위 종목 8위에 올랐다. 코스피와 반도체 관련 주가가 하락할 때 수익을 내는 상품을 집중적으로 사들인 것이다.

직전 주와 비교하면 뚜렷한 변화다. 주식고수들은 직전 주에 SK하이닉스와 ‘KODEX 레버리지’, ‘KODEX 코스닥150레버리지’를 집중적으로 매수했다. 가파른 하락세를 보인 종목과 지수 레버리지 상품을 집중적으로 사들이며 저점 매수 기회로 삼았다. ‘KODEX 인버스’와 ‘KODEX 200선물인버스2X’는 순매도 상위권에 올라 상승장에 무게를 둔 투자 흐름을 보여준 바 있다.

그러나 일주일 사이 투자 방향은 정반대로 바뀌었다. 직전 주 순매수 1위 SK하이닉스는 순매도 2위로 자리를 옮겼다. 직전 주 순매도 상위권이었던 삼성전자의 경우 지난주에도 순매도 1위에 오르며 부진한 매수세를 이어갔다. ‘KODEX SK하이닉스 단일종목레버리지’도 순매도 10위에 올랐다. 인공지능(AI) 과잉 투자 우려에 미국 중간선거 ‘블루 웨이브’(민주당 압승) 여파, 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 스캔들과 사임 사태 등으로 투자심리가 얼어붙은 결과로 분석된다.

다만 증권가는 장기적인 관점에서 반도체 대형주들의 주가 우상향 가능성에 무게를 두는 분위기다.

김동원 KB증권 리서치본부장은 “삼성전자와 SK하이닉스의 2027~2028년 실적 전망은 오히려 상향 조정되고 있는데, AI 데이터센터 투자 확대와 메모리 수요의 견조한 증가가 배경”이라며 “최근 주가 조정은 구조적 성장성이 훼손된 결과라기보다 단기 수급 불균형의 성격이 짙다”고 분석했다.

이외에도 NC, 네이버, 팬오션, HMM, 실리콘투, JYP엔터테인먼트가 순매수 상위 종목에 포함됐다. 인터넷·게임·엔터테인먼트·화장품 관련 종목들로, 반도체 대형주에 집중됐던 매수세가 다른 업종으로 분산된 흐름으로 볼 수 있다.

NC는 지난 11일 올해 3분기 영업이익이 1196억원으로 지난해 동기(영업손실 75억원)와 비교해 흑자 전환했다고 밝혔다. 그러나 ‘아이온2 글로벌’ 등 신작 매출 전망이 낮아지며 12일 주가가 9.19% 급락하기도 했다. 네이버는 엔비디아의 지분투자 소식, 해운기업인 팬오션과 HMM의 경우 해상운임 상승에 따른 3분기 실적 상승과 향후 기대감 속에 투자자들의 자금이 몰렸던 것으로 분석된다.

순매도 상위권에는 삼성전자와 SK하이닉스 외에도 삼성E&A, 디케이티, 케이아이엔엑스, 셀트리온, 제주항공, 한화머시너리앤서비스홀딩스 등이 포함됐다.

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