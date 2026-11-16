이호선, 모친상 조의금 1억90만원 전액 기부…“사랑밖에는 답이 없다” 어머니 가르침 따라

상담전문가 이호선 교수가 모친상 당시 받은 조의금 1억90만원 전액을 자립준비청년을 위해 기부했다. 생전 어려운 이웃을 돕는 데 힘썼던 어머니의 뜻을 이어가기 위해서다.

아동권리 전문 비정부기구(NGO) 굿네이버스는 이 교수가 지난달 별세한 어머니 고(故) 김정화 목사의 장례 기간에 모인 조의금 전액을 전달했다고 16일 밝혔다. 기부금은 아동복지시설이나 가정위탁 등의 보호가 종료된 자립준비청년들의 경제적·정서적 자립을 돕는 데 쓰인다.

이호선 교수가 모친상 조의금 1억90만원 전액을 자립준비청년 지원을 위해 기부했다. 이호선 교수 인스타그램 캡처

이 교수는 “어머니는 늘 배움을 멈추지 않으셨고, 어려운 이웃을 돕고 섬기는 일에도 주저함이 없으셨다”며 “‘사랑밖에는 답이 없다’는 어머니의 가르침을 기억하며 그 사랑을 이웃과 나누는 삶으로 이어가고 싶다”고 말했다.

이 교수의 기부는 이번이 처음이 아니다. 지난해부터 굿네이버스를 통해 자립준비청년을 후원해 왔으며, 지난 1월에는 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서 받은 퀴즈 상금을 기부했다. 지난 6월에는 누적 후원금 1억3000만원을 기록하며 굿네이버스 고액기부자 모임인 ‘더네이버스아너스클럽’에 이름을 올렸다.

이번 기부를 계기로 김 목사도 굿네이버스 유산·추모기부자 모임인 ‘더네이버스레거시클럽’의 76번째 회원으로 등재될 예정이다.

전미선 굿네이버스 사무총장은 “슬픔 속에서도 고인의 나눔 정신을 이어주신 이 교수와 유가족께 감사드린다”며 “고인을 향한 가족의 사랑과 추모의 마음이 자립준비청년들의 희망찬 내일로 연결될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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