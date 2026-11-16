호반그룹, 로봇 활용한 미래형 주거 서비스 실증

호반그룹이 스타트업과 손잡고 공동주택과 사옥에서 화물 운송과 무인 경비 로봇을 시범 운영하고 있다.

서울 서초구 ‘호반써밋 양재’에서 입주민이 자율주행 로봇을 이용해 화물을 운반하고 있다. 호반그룹 제공

16일 호반그룹에 따르면 서울 서초구 ‘호반써밋 양재’에서 로봇 배송 기업 와트(WATT)와 함께 자율주행 로봇을 이용한 화물 운송 서비스를 시험하고 있다. 로봇이 지하 주차장에서 세대 현관 앞이나 창고까지 화물을 운반하는 방식이다. 자동문·엘리베이터와의 연동 여부 등을 점검해 향후 공동주택 설계에 반영할 계획이다.

인공지능(AI) 로봇 기업 도구로보틱스와는 무인 경비 서비스를 시험하고 있다. 자율주행 순찰 로봇을 이용해 화재 감시와 이상음 감지, 불법 주정차 확인 등의 기능을 점검한다.

호반그룹 관계자는 “실증을 통해 로봇 기술의 현장 적용 가능성을 확인하고 운영 데이터와 로봇 친화형 설계 노하우를 축적해 나갈 것”이라며 “다양한 혁신 기술을 보유한 기업과 협력해 고객의 생활편의와 안전을 높이는 미래형 주거 서비스를 발굴해 나가겠다”고 말했다.

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