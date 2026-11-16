‘젠슨 황 리스크’에 흔들리는 코스피, 5300선 내줘…반도체주 동반 하락

16일 상승 출발한 코스피가 대내외 불확실성에 다시 5300선 아래로 밀려났다. ‘젠슨 황 리스크’에 휩싸인 반도체 대장주들이 일제히 약세를 보이며 지수 하락을 주도하고 있다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 기준 코스피는 전장보다 38.57포인트(0.73%) 내린 5251.96을 나타내고 있다. 지수는 14.87포인트(0.28%) 오른 5305.40으로 개장했다가 등락을 거듭하다 약세로 돌아섰다.

16일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다.연합뉴스

수급별로는 유가증권시장에서 외국인이 3961억원 순매도하며 지수를 끌어내리는 가운데 개인은 2862억원, 기관은 315억원 순매수 중이다.

지난주 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO) 불륜 스캔들과 해임 여파가 인공지능(AI) 산업 전반의 불확실성에 대한 우려로 번지며 투자심리가 위축된 모습이다. 여기에 이번주 앤트로픽 기업공개(IPO)와 엔비디아 실적 발표, 미 연방준비제도(Fed) 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개 등 굵직한 일정을 앞두고 경계감도 짙어졌다.

지난주 마지막 거래일인 13일 뉴욕증시 3대 주가지수는 혼조로 마감했다. 다우존스30 산업평균지수는 0.10% 올랐으나 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥종합지수는 각각 0.40%와 0.91% 하락했다. 특히 엔비디아가 2.01% 하락하며 시가총액 4조달러를 밑돌았고 마이크론(-2.52%), 샌디스크(-5.59%) 등 주요 반도체주가 동반 급락하며 필라델피아 반도체 지수는 3.43% 내렸다.

시가총액 상위 종목 중에선 대형 반도체주 약세가 두드러진다. 삼성전자가 0.36%, SK하이닉스가 2.47% 동반 하락 중이다. SK스퀘어(-4.46%)와 삼성전기(-3.51%), LG에너지솔루션(-2.16%) 등도 내림세다. 삼성바이오로직스(0.28%), KB금융(0.50%), 삼성생명(1.39%) 등은 소폭 오름세를, 현대차는 보합을 나타내고 있다.

코스닥은 같은 시각 13.84포인트(1.98%) 내린 685.82를 나타내고 있다. 개인이 1717억원 순매수 중이지만 외국인과 기관이 각각 1329억원, 206억원 순매도하며 지수를 압박하고 있다.

증권가에서는 엔비디아 리스크가 단기 악재로 작용하고 있으나 과도한 우려는 경계해야 한다는 분석이 나온다. iM증권은 “중요한 것은 결국 펀더멘털”이라며 “엔비디아 경영활동이 건재하고 한국 반도체 수출이 강한 모멘텀을 유지한다면 증시 흐름이 새로운 추세를 보여줄 것”이라고 내다봤다.

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