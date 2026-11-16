암 치료 끝나도 삶은 계속된다…올림푸스·로슈·아스트라제네카가 나선 이유

암 치료가 끝났다고 모든 어려움이 사라지는 것은 아니다. 일상으로 돌아온 뒤에도 건강에 대한 불안과 심리적 부담, 경제적 어려움을 겪을 수 있다. 환자뿐 아니라 가족에게도 관심과 지원이 필요한 이유다.

올림푸스 제공

이런 현실에 주목한 기업들이 암 환자와 가족을 위한 사회공헌활동을 이어가고 있다. 의료·제약기업은 물론 보험사와 패션 브랜드까지 참여하고 있다. 치료비 지원에서 한발 더 나아가 정서적 회복과 사회 복귀, 자녀 교육까지 지원 범위도 넓어졌다.

16일 업계에 따르면 올림푸스한국은 대한암협회와 함께 지난 13일 북한산국립공원 도봉산 둘레길 일대에서 암 경험자와 직원들이 함께하는 '고잉 온 워크(Going-on Walk)'를 진행했다.

이번 행사에는 암 경험자와 가족, 올림푸스한국 직원 등 70여 명이 참여했다. 참가자들은 둘레길을 걸으며 주변에 버려진 쓰레기를 수거하고 서로의 경험을 나눴다.

행사에서는 암 경험자 유튜버 유서현 씨가 사회를 맡아 암에 대한 이해를 돕는 퀴즈와 레크리에이션을 진행했다. 생태미술작가 정원연과 함께 주변 식물을 관찰하고 그림으로 표현하는 '식물 사생' 프로그램도 마련됐다.

올림푸스한국과 대한암협회가 2020년 시작한 '고잉 온 캠페인'은 암 발병 이후에도 삶은 계속된다는 의미를 담고 있다.

회사는 암 경험자들이 일상을 기록하는 '고잉 온 다이어리', 음악을 통해 교류하는 '고잉 온 콘서트', 암 경험자의 유튜브 콘텐츠 제작을 지원하는 '고잉 온 스튜디오' 등을 운영해 왔다. 1박 2일 예술 워크숍인 '고잉 온 캠페인 희망여행'도 선보였다.

이민혁 대한암협회 회장은 "암 경험자에게는 진단과 치료 과정뿐 아니라 일상으로 돌아간 이후에도 지속적인 관심과 지지가 필요하다"며 암 경험자들이 다른 사람들과 교류하고 사회적 공감대를 형성하는 계기가 되기를 바란다고 말했다.

타마이 타케시 올림푸스한국 대표도 암 관리가 조기 발견과 치료를 넘어 암 경험자의 건강한 삶을 지원하는 방향으로 확대돼야 한다며 치료 이후의 삶을 위한 정서적 지원을 이어가겠다고 밝혔다.

의료·제약업계에서 환자의 일상 회복을 돕는 사례는 올림푸스한국만이 아니다.

한국로슈는 비영리단체 굿피플과 함께 암 및 희귀난치성 질환 환자를 위한 문화예술 지원 프로그램 '힐링 투게더'를 운영해 왔다.

환자들이 동료들과 함께 원하는 문화예술 활동을 배우고, 공연과 전시를 통해 그동안 준비한 결과물을 공유하도록 지원하는 방식이다. 참여자들이 직접 공연과 전시의 주인공이 되는 '힐링 페스타'도 마련했다.

이 프로그램은 한국로슈가 2012년부터 여성 암 환자의 예술 활동을 지원해 온 '힐링 갤러리'에서 출발했다. 이후 지원 대상을 암 및 희귀난치성 질환 환자로 넓혔다.

한국아스트라제네카는 암 환자의 자녀 지원에 초점을 맞췄다.

한국아스트라제네카와 아이들과미래재단이 2005년 시작한 '희망샘 프로젝트'는 저소득층 암 환자 가정의 자녀에게 장학금과 정서적 지원을 제공하는 프로그램이다.

2025년 12월 회사가 공개한 20주년 자료에 따르면 그동안 지원받은 암 환자 자녀는 총 1135명이다. 임직원 누적 참여 인원은 3566명, 회사와 임직원이 함께 조성한 기금은 약 20억원에 달한다.

직원과 회사가 같은 금액을 출연하는 매칭펀드 방식으로 재원을 마련했다. 지원 대상 아동에게는 매월 장학금을 지급하고 분기별 독서 멘토링과 연간 문화체험 기회도 제공한다.

부모의 암 투병이 자녀의 교육 기회와 성장에 미치는 영향을 줄이겠다는 취지다. 회사는 폐암 조기검진에 대한 인식을 높이는 '폐암제로 캠페인'도 진행하고 있다.

보험업계에서는 AIA생명이 암 환자 치료비 지원에 나섰다.

AIA생명은 지난 1일 열린 '2026 JTBC 서울마라톤'과 연계해 국립암센터에 1억1000만원을 기부했다.

기부금은 고객과 임직원, 설계사, 파트너사 관계자 등으로 구성된 '팀 AIA' 참가자 1100명이 완주하면 1인당 10만원을 적립하는 방식으로 마련됐다.

국립암센터는 기부금을 경제적으로 어려운 암 환자의 치료비와 암 예방·치료 연구에 활용할 계획이라고 밝혔다.

패션업계에서도 암 환자 지원 사례가 있다.

랄프 로렌은 2025년 암 인식 개선 캠페인 '핑크 포니(Pink Pony)' 25주년을 맞아 국립암센터와 협력에 나섰다.

핑크 포니는 2000년 미국에서 시작된 암 관련 사회공헌 캠페인이다. 랄프 로렌은 국내에서 핑크 포니 컬렉션 판매 수익의 25%를 국립암센터에 기부하고, 기념 제품인 케이블 니트 후디와 볼캡의 판매 수익은 전액 기부하기로 했다.

기부금은 암 조기검진 인식 확대와 취약계층 환자 지원, 치료 접근성 격차를 줄이기 위한 사업에 사용될 예정이다.

기업별 지원 방식에는 차이가 있다. 올림푸스한국과 한국로슈가 암 경험자의 정서적 회복과 교류에 무게를 뒀다면, 한국아스트라제네카는 환자 자녀의 성장에, AIA생명과 랄프 로렌은 경제적 지원과 기부에 초점을 맞췄다.

공통점도 있다. 암 환자 지원을 진단과 치료 단계에만 한정하지 않는다는 것이다. 치료 이후의 일상과 가족의 삶까지 지원 대상으로 보고 있다는 점에서 의미가 있다.

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