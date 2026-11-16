친명 원외조직 “최민희 징계하고, 친청계 당직 사퇴하라”

더불어민주당 친명(친이재명) 원외 조직인 더민주전국혁신회의는 16일 친청(친정청래)계 최민희 최고위원에 대한 제명을 포함한 최고 수준 징계 및 이성윤·한민수 최고위원의 당직 즉각 사퇴를 촉구했다.

더민주혁신회의는 16일 오전 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고 “최 최고위원의 이재명 대통령 관련 발언에 대한 철저한 사실관계 규명과 이에 따른 엄정한 징계가 필요하다”고 밝혔다.

더불어민주당 내 친명 조직인 더민주전국혁신회의 이광희 상임대표가 16일 서울 여의도 국회 소통관에서 최민희 최고위원의 해당행위를 규탄하는 기자회견을 하고 있다. 왼쪽부터 김문수, 이광희, 김준혁, 박완희 더민주 상임대표. 허정호 선임기자

앞서 최 최고위원은 지난달 비공개 당원 간담회에서 ‘이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다’는 취지로 발언한 것으로 알려져 논란에 휩싸였다. 청와대는 즉각 해당 전언은 “사실무근”이라며 강한 유감을 표했다.

이와 관련해 김민석 대표는 최근 최 최고위원의 일련의 언행과 관련해 감찰 조사를 지시했고, 지난 15일 감찰 조사 결과를 보고받은 뒤 당 윤리심판원에 이첩을 지시한 상태다.

더민주혁신회의는 지난 13일 친청계 최고위원이 최고위원회의에 불참한 채 별도의 기자회견을 열고 “지금 윤리감찰을 할 대상은 김 대표”라고 주장한 것을 두고서도 “과연 당 지도부로서 책임 있는 행동인지 묻지 않을 수 없다”고 주장했다.

아울러 “윤리심판원은 최 최고위원의 2월 경고 전력과 ‘추가 사유 발생 시 특별한 사정이 없으면 이전보다 무거운 징계’를 정한 당규에 따라 제명을 포함한 최고 수준의 징계를 엄정하게 심의할 것을 촉구한다”고 강조했다.

혁신회의 상임대표인 이광희 의원은 회견 뒤 기자들과 만나 “이 대통령을 지켜온 가장 강력한 조직으로 이 같은 상황을 용납할 수 없어서 최고 수준 징계를 요구했다”며 “계파의 문제를 얘기하는 게 아니라 최 최고위원의 잘못된 판단을 징계하려는데 집단(행동)처럼 하는 게 마땅한가. 이에 대해 문제를 제기하는 것”이라고 말했다.

그러면서 “이성윤·한민수 최고위원에게 묻고 싶다. 최 최고위원을 두둔하고 나선 건 최 최고위원의 의견에 동조한다는 의미인가”라고 했다.

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