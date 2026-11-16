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경북 경산·포항서 밤사이 잇단 아파트 화재… 경산서 2가구 전소·8명 부상 [사건수첩]

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경산·포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com

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포항서도 밤새 고층 아파트 화재, 인명피해 없어

경산·포항 등 경북지역에서 밤새 아파트 화재가 잇따랐다.

 

16일 경북소방본부와 경찰 등에 따르면 전날 오후 11시 31분쯤 경북 경산시 백천동 한 15층짜리 아파트 10층에서 불이 나 8명이 다쳤다.

이 가운데 1명이 다리에 화상을 입었고 7명이 연기를 마셔 인근 병원으로 이송됐다.

경산 아파트 화재 모습(왼쪽)과 포항 아파트 화재 모습. 경북소방본부 제공
경산 아파트 화재 모습(왼쪽)과 포항 아파트 화재 모습. 경북소방본부 제공

이 불로 주민 138명이 대피했다. 이 중 거동이 불편한 상층 주민 38명은 소방관들이 업어서 구조했다.

 

불은 아파트 10층과 11층의 2가구 전체와 인접한 3가구 일부를 태우고 1시간 40여분 만에 꺼졌다.

 

불이 나자 소방 당국은 소방차 등 장비 30여대와 인력 70여명을 투입해 진화작업을 펼쳤다.

 

또 대응 1단계를 발령하고 긴급구조통제단을 가동해 인명 피해를 확인하면서 불을 완전히 껐다.

 

경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

 

또 16일 0시 22분쯤 경북 포항시 북구 장성동 한 45층짜리 아파트 42층에서 불이 나 주민 25명이 스스로 대피했다.

 

불은 아파트 내부 일부를 태우고 인명피해 없이 30여분 만에 꺼졌다.

 

경찰 등은 보조배터리에서 불이 난 것으로 추정하고 자세한 화재 원인을 조사 중이다.


경산·포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com 기자페이지 바로가기

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