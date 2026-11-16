경북 경산·포항서 밤사이 잇단 아파트 화재… 경산서 2가구 전소·8명 부상 [사건수첩]

경산·포항 등 경북지역에서 밤새 아파트 화재가 잇따랐다.

16일 경북소방본부와 경찰 등에 따르면 전날 오후 11시 31분쯤 경북 경산시 백천동 한 15층짜리 아파트 10층에서 불이 나 8명이 다쳤다.

이 가운데 1명이 다리에 화상을 입었고 7명이 연기를 마셔 인근 병원으로 이송됐다.

경산 아파트 화재 모습(왼쪽)과 포항 아파트 화재 모습. 경북소방본부 제공

이 불로 주민 138명이 대피했다. 이 중 거동이 불편한 상층 주민 38명은 소방관들이 업어서 구조했다.

불은 아파트 10층과 11층의 2가구 전체와 인접한 3가구 일부를 태우고 1시간 40여분 만에 꺼졌다.

불이 나자 소방 당국은 소방차 등 장비 30여대와 인력 70여명을 투입해 진화작업을 펼쳤다.

또 대응 1단계를 발령하고 긴급구조통제단을 가동해 인명 피해를 확인하면서 불을 완전히 껐다.

경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

또 16일 0시 22분쯤 경북 포항시 북구 장성동 한 45층짜리 아파트 42층에서 불이 나 주민 25명이 스스로 대피했다.

불은 아파트 내부 일부를 태우고 인명피해 없이 30여분 만에 꺼졌다.

경찰 등은 보조배터리에서 불이 난 것으로 추정하고 자세한 화재 원인을 조사 중이다.

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