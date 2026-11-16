수능 앞두고 ‘공부 잘하는 약’ 찾지 마세요…부작용 우려·법 위반 소지

'공부 잘하는 약', '수능약' 등의 표현을 쓰며 온라인에서 의약품을 불법 판매·알선하는 내용의 불법게시물이 식품의약품안전처에 의해 무더기로 적발돼 수험생과 학부모의 주의가 요구된다. 기사와 무관한 사진. 게티이미지뱅크

대학수학능력시험(이하 수능)을 앞두고 집중력을 높이거나 긴장을 줄여준다는 이른바 ‘공부 잘하는 약’, ‘수능약’에 대한 주의가 요구된다.

의사의 처방 없이 이런 약물을 복용하면 예상치 못한 부작용이 나타날 수 있다. 특히 온라인에서 불법 구매하거나 다른 사람이 처방받은 약을 건네받아 복용하는 행위는 법 위반으로 이어질 수 있어 주의해야 한다.

식품의약품안전처는 수험생과 학부모를 대상으로 온라인에서 의약품을 불법 판매·알선한 게시물 571건을 적발해 차단 조치했다고 16일 밝혔다.

이번 점검은 2027학년도 수능을 앞두고 지난달 26일부터 30일까지 사회관계망서비스(SNS)와 일반 웹사이트 등을 대상으로 진행됐다.

적발된 게시물 가운데 553건은 ‘공부 잘하는 약’, ‘집중력 약’ 등으로 잘못 알려진 메틸페니데이트 제제의 불법 판매·알선 게시물이었다.

메틸페니데이트는 주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 치료에 사용하는 마약류 성분의 전문의약품이다. 허가된 용도와 다르게 사용할 경우 불안과 두통, 구역, 환각, 성장 지연, 심박수 증가 등의 부작용이 나타날 수 있다.

식약처는 모의고사 등 주요 시험 시기에 맞춰 지난 5월과 8월, 10월 온라인 불법 판매·알선 게시물을 집중 점검하고 상시 모니터링도 병행했다. 그 결과 올해 10월까지 메틸페니데이트 관련 불법 게시물 2536건을 적발했다.

식품의약품안전처

‘수능약’, ‘면접약’ 등으로 홍보한 프로프라놀롤 성분 제품 등 전문의약품의 불법 판매·알선 게시물도 18건 적발됐다.

프로프라놀롤은 교감신경을 차단하는 베타차단제 계열 약물로 부정맥과 협심증, 고혈압 등 심혈관계 질환 치료에 사용된다. 졸음과 피로, 어지럼증, 기립성 저혈압, 서맥 등의 부작용이 나타날 수 있다.

식약처가 프로프라놀롤 성분 등 의약품의 온라인 불법 유통을 특별 점검한 것은 이번이 처음이다. 수능과 면접을 앞둔 수험생 등을 대상으로 한 불법 의약품 유통을 사전에 차단하기 위한 조치다.

식약처는 온라인에서 불법 판매·알선되는 의약품은 출처가 불분명하고 안전성과 유효성이 충분히 검증되지 않았을 뿐 아니라 위조 의약품일 가능성도 있어 구매해서는 안 된다고 당부했다. 의약품은 반드시 의사의 처방에 따라 복용하고 임의로 사용하거나 오남용하지 않아야 한다는 설명이다.

특히 메틸페니데이트 등 ADHD 치료제를 온라인에서 구매하거나 가족·지인이 대신 처방받은 의약품을 건네받아 복용하는 행위는 모두 마약류 관리에 관한 법률 위반에 해당한다.

식약처는 ‘공부 잘하는 약’이나 ‘수능약’은 없다며 앞으로도 특정 시기에 국민 관심이 높아지는 의약품의 온라인 불법 판매·알선 게시물을 집중 점검하고 차단 조치를 강화하겠다고 밝혔다.

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