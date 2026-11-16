성과급 3억 받으면 이름 공개?…증권가 ‘숨은 고액 보수’ 드러나나

증권사 대표이사보다 수십 배 많은 보수를 받는 직원도 있다. 지금은 회사 내 보수 최상위권 직원들의 이름과 금액이 공개되지만, 앞으로는 성과급 규모에 따라 기존 공시에서 빠졌던 직원들의 보수도 드러날 수 있다. 금융당국이 성과보수 3억원 이상인 임직원까지 개인별 보수를 공시하는 방안을 추진하면서다.

16일 금융위원회에 따르면 금융위와 금융감독원은 지난 12일 발표한 ‘금융회사 지배구조 개선 방안’에서 일정 금액 이상을 받는 임직원의 개인별 보수총액과 성과보수 총액을 공개하는 방안을 제시했다.

사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)를 사용하여 제작한 사진. Chat GPT 생성

현재 공개되는 증권업계 고액 보수자들의 수입은 대표이사를 뛰어넘는 수준이다. 유안타증권 이종석 리테일전담이사는 올해 상반기에만 227억2100만원을 받았다. 이 가운데 상여금이 227억300만원으로 대부분을 차지했다. 같은 기간 뤄즈펑 대표이사의 보수 9억2900만원보다 24배 이상 많다.

삼성증권에서도 신윤철 영업지점장이 상반기 14억6900만원을 받아 박종문 대표이사(6억400만원)의 두 배를 웃돌았다. 이처럼 증권업계에서는 임원이 아니더라도 실적에 따라 수억원에서 수십억원의 보수를 받는 사례가 적지 않다.

다만 이들의 보수가 공개된 것은 현행 공시 기준에 해당하기 때문이다. 현재 사업보고서 제출 대상 기업은 보수총액 5억원 이상인 등기임원과 보수 상위 5명 중 5억원 이상을 받은 사람의 개인별 보수를 공개한다. 일반 직원은 연간 보수가 5억원을 넘더라도 회사 내 상위 5명에 들지 못하면 공개 대상에서 제외될 수 있다.

금융당국의 개편안은 이처럼 기존 공시에서 빠졌던 고액 성과급 수령자까지 공개 범위를 넓히는 데 초점을 맞췄다. 보수총액 5억원 이상인 금융회사 임원과 성과보수 3억원 이상인 임직원이 기준으로 제시됐다. 전체 보수가 5억원에 미치지 못하더라도 성과보수만 3억원 이상이라면 공개 대상에 포함될 수 있다는 의미다.

특히 투자은행(IB)과 자산관리(WM), 트레이딩 등 성과에 따른 보상이 큰 증권업계에서 변화가 두드러질 수 있다. 다만 구체적인 공시 기준은 아직 확정되지 않았다. 금융당국은 제도 도입에 따른 영향을 분석해 공시 인원을 상위 5~10명 등으로 제한하는 방안도 검토하고 있다.

금융당국은 개인별 보수 공개와 함께 성과급 지급 기준도 강화할 계획이다. 규제 대상 임직원의 성과보수 중 40% 이상을 3년 이상에 걸쳐 나눠 지급하도록 한 현행 기준을 50% 이상·5년 이상으로 확대하는 방안이다. 고의나 중과실로 회사에 손실을 입히거나 성과급 산정의 근거가 된 재무제표가 정정되면 이미 지급한 성과급을 환수할 수 있는 근거도 마련한다.

다만 공시 확대가 실제 시행되려면 법 개정이 필요하다. 금융위는 연내 금융회사 지배구조법 개정안을 마련하고 관련 하위 규정과 모범관행도 정비할 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지