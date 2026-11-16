교보문고, 대화형 AI 도서 추천 서비스 ‘Picks 에이전트’ 선보여

교보문고가 독자와 대화하며 취향에 맞는 책을 찾아주는 인공지능(AI) 도서 추천 서비스를 선보였다.

교보문고는 지난 10일 대화형 AI 도서 추천 서비스 ‘Picks 에이전트’를 개소했다고 15일 밝혔다. 지난 3월 개인 맞춤형 도서 추천 서비스 ‘Picks’에 거대언어모델(LLM)을 적용한 데 이어 대화형으로 기능을 확장한 것이다.

AI 도서 추천 ‘Picks 에이전트’ 교보문고 제공

Picks 에이전트는 독자가 자신의 기분이나 관심사, 독서 목적 등을 자연스러운 문장으로 입력하면 AI가 맥락을 파악해 관련 도서를 추천하는 서비스다. 예컨대 “마음이 포근해지는 소설을 추천해줘” 또는 “미루는 습관을 고치고 실행력을 높일 책을 알려줘”라고 요청하면 이에 맞는 책을 제안한다. 추천 도서뿐 아니라 독서 수준과 관심사에 따른 읽기 순서도 안내한다. 교보문고 홈페이지에 로그인한 뒤 검색창 옆 Picks 에이전트 아이콘을 누르면 이용할 수 있으며, 현재 추천 대상은 국내 도서다.

이번 서비스는 독자들이 책을 선택할 때 겪는 고민에서 출발했다. 교보문고가 2026년 1월 14∼18일 회원을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 55%는 책을 고를 때 가장 망설이는 순간으로 ‘자신의 취향에 맞는 책인지 확신하기 어려울 때’를 꼽았다. 선호하는 AI 추천 방식으로는 독서 데이터를 분석한 취향 맞춤형 추천이 가장 높은 응답을 얻었다.

교보문고는 이런 수요를 반영해 분야별 도서 담당자(MD)의 큐레이션과 고객의 구매·관심 이력을 추천 시스템에 결합했다. 단순히 질문에 포함된 키워드와 일치하는 책을 찾는 데 그치지 않고, 평소 즐겨 읽는 분야와 작가 등 개인의 독서 이력을 고려해 추천하는 것이 특징이다. 같은 질문이라도 이용자의 취향에 따라 서로 다른 책을 제안할 수 있다.

서비스의 실제 활용 사례도 공개했다. 아나운서 출신 방송인 이금희는 선후배 사이의 진정한 소통에 도움이 되는 책을 요청했고, AI는 업무 대화와 갈등 상황에 적용할 수 있는 책으로 ‘질문의 밀도’를 추천했다. SBS ‘그것이 알고 싶다’의 이동원 PD에게는 평범한 사람들의 욕망과 모순을 다룬 작품을 요청받아 자기기만과 죄책감, 책임을 마주하는 인물에 초점을 맞춘 ‘그들의 이해관계’ 를 제안했다.

‘트렌드 코리아’ 공동저자인 전미영은 신진 작가의 창의성이 돋보이는 작품을 찾았고, AI는 새로운 형식과 시선이 담긴 한국 단편소설집 ‘김승옥문학상 수상작품집(2026)’ 을 추천했다. ‘달러구트 꿈 백화점’ 의 이미예 작가에게는 일상에서 이야기의 소재를 발견하고 오래된 사람들의 삶을 들여다볼 수 있는 책으로 ‘보통 이하의 것들’ 을 제안했다.

장기완 교보문고 e커머스지원팀장은 “어떤 책을 읽을지 고민될 때 단골 서점 직원에게 묻듯 편하게 대화하며 자신에게 맞는 책을 만날 수 있도록 설계했다”며 “고객 피드백을 바탕으로 추천 품질을 꾸준히 높여 가겠다”고 말했다.

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