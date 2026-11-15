19일 사상 첫 美·中·러 회담 트럼프·시진핑·푸틴 만난다

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일 중국 선전에서 사상 첫 미·중·러 3자 정상회담을 개최한다. 세계 최대 핵보유국들이 모인 가운데 핵군비통제 체제 공백 속 새로운 핵 통제 논의가 시작될 가능성이 있다. 트럼프 대통령의 아시아 방문에서 김정은 북한 국무위원장과의 만남은 이뤄지지 않을 것으로 보인다.

(왼쪽부터)도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. EPA·AFP·신화연합뉴스

올리비아 웨일스 백악관 공보담당은 13일(현지시간) 기자들에게 미·중·러 정상이 17∼19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 19일 3자 회동을 한다고 밝혔다. 14일 러시아 관영 타스통신에 따르면 크레믈궁도 이를 확인했다.



미·러 간 마지막 핵군축 협정인 신전략무기감축조약(New START·뉴스타트)이 지난 2월 만료되면서 양국의 전략핵무기를 제한하는 제도적 장치가 사라진 가운데 트럼프 대통령은 새로운 핵군비통제 체제 구축 가능성을 논의하려 할 것으로 보이지만 중국의 반대로 합의는 어려울 것으로 보인다. 웨일스 공보담당은 “트럼프 대통령은 다른 의제들과 더불어 전 세계 핵무기 감축 문제를 논의하겠다는 입장을 분명히 해왔다”며 “트럼프 대통령은 이러한 핵확산이 매우 위험하다고 보고 있다”고 말했다.



트럼프 대통령이 시 주석, 푸틴 대통령과 이란 문제도 논의할 것이란 전망도 나온다. 다만 익명을 요구한 미 고위 당국자는 우크라이나 전쟁에 대해서는 미국이 러시아, 우크라이나와 함께 가동 중인 ‘완전히 별개의 협상 트랙’이 있다고 언급했다.



한반도와 밀접한 관계를 가진 3국 정상이 만나 핵 문제를 논의하는 만큼 북한 핵문제와 한반도 평화 문제가 논의될 가능성도 있다. 다만 북·미 회담 가능성은 현재까지는 낮은 것으로 보인다. 로이터통신에 따르면 한 미국 당국자는 트럼프 대통령이 다음 주 아시아 방문 기간 김 위원장과 만나지 않을 예정이라고 말했다.

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