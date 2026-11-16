손끝 하얗게 변한다면… ‘레이노현상’ 의심

찬물에 설거지를 하거나 찬바람을 맞으면 손끝이 하얗게 변하고 저리는 사람이 있다. 따뜻한 곳에 들어가면 나아져 ‘원래 손발이 찬 체질’이라며 넘기기 쉽다. 하지만 뚜렷한 색 변화가 반복된다면 ‘레이노현상’을 의심해야 한다.

강남세브란스병원 류마티스내과 권오찬(사진) 교수는 “수족냉증은 손발이 차갑게 느껴지는 증상을 통틀어 부르는 말인 반면, 레이노현상은 추위나 스트레스에 손끝의 작은 혈관이 일시적으로 과도하게 수축하면서 혈액 공급이 줄고 피부색까지 변하는 현상”이라며 “손발이 차다고 모두 레이노현상인 것은 아니다”라고 설명했다.



혈류가 줄면 손끝이 하얗거나 푸르게 변하고 감각이 둔해지거나 저릴 수 있다. 혈류가 회복돼 붉어질 때는 따끔거리거나 욱신거리기도 한다. 권 교수는 “세 가지 색이 모두 나타나야 하는 것은 아니다”라며 “특히 손끝이 하얗거나 푸르게 변하는 양상 중 하나만 관찰돼도 의심할 수 있다”고 말했다.



레이노현상은 기저질환 없이 나타나는 일차성과 다른 질환 등에 동반되는 이차성으로 나뉜다. 일차성은 주로 10대 후반∼20대에 시작해 양손에 비슷하게 나타나며, 보온하면 회복되고 조직 손상을 남기는 경우는 드물다. 이차성은 전신경화증이나 전신홍반루푸스 같은 자가면역질환, 다른 혈관질환, 일부 약물 등과 관련될 수 있다.



권 교수는 “40대 이후 처음 시작했거나 한쪽 손에서 유독 심하고, 통증이나 손끝 상처가 동반된다면 이차성 원인을 확인해야 한다”고 강조했다. 다만 나이와 대칭성만으로 유형을 확정하지는 않는다. 손끝에 잘 낫지 않는 상처나 궤양이 생기고, 손가락이 붓거나 피부가 팽팽해지고 두꺼워지는 변화도 진료가 필요한 신호다.



모든 환자가 광범위한 정밀검사를 받아야 하는 것은 아니다. 증상의 시작 시기와 빈도, 유발 상황, 복용약 등을 확인한 뒤 필요에 따라 자가면역질환 관련 혈액검사나 손톱 주변 미세혈관을 보는 손톱주름 모세혈관검사를 시행한다. 권 교수는 “진료실에서는 증상이 사라져 있을 수 있으므로 색이 변했을 때 촬영한 사진이 진단에 큰 도움이 된다”고 조언했다.



증상이 생기면 추운 환경을 벗어나 몸 전체를 따뜻하게 해야 한다. 손을 미지근한 물에 담그거나 겨드랑이에 넣어 서서히 데우고 손가락을 가볍게 움직이는 것도 방법이다. 권 교수는 “감각이 둔한 상태에서 뜨거운 물이나 핫팩을 직접 사용하면 화상을 입을 수 있다”며 “손을 세게 비비거나 주무르는 것도 피부 손상을 일으킬 수 있어 권하지 않는다”고 말했다.



평소에는 갑작스러운 온도 변화를 피하고 금연해야 한다. 카페인을 많이 섭취하거나 마신 뒤 증상이 심해진다면 줄이는 것이 좋다. 코막힘약 등 일부 약물도 혈관 수축을 악화시킬 수 있어 의료진에게 복용 사실을 알리되 임의로 중단해서는 안 된다. 증상이 잦고 통증이 심해 일상에 지장을 주면 니페디핀 같은 혈관확장제를 고려하며, 이차성은 원인 질환도 함께 치료한다.



권 교수는 “손발이 차갑다는 이유만으로 지나치게 걱정할 필요는 없다”면서도 “색 변화가 반복되면서 통증·상처·손가락 부종·피부가 두꺼워지는 변화가 동반된다면 체질로 넘기지 말고 류마티스내과에서 원인을 확인해야 한다”고 당부했다.

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