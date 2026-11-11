13억 보이스피싱 막고 3000만원 찾아준 경찰, '언성 히어로' 선정

시민 15명의 13억원대 보이스피싱 피해를 막고 묻힐 뻔한 3000만원을 찾아준 경찰관이 제주 경찰 ‘언성 히어로(Unsung Hero)’에 선정됐다.

11일 제주경찰청에 따르면 보이스피싱 예방과 범죄 검거에 공헌한 제주청 형사과 서경진 경위·사이버수사대, 동부경찰서 형사 1팀 등 3개 팀(총 15명)이 제10호 언성 히어로로 선정돼 표창장과 포상휴가를 받았다.

김병찬 제주경찰청장(왼쪽에서 세번째)이 9일 형사과 서경진 경위(왼쪽에서 두번째) 등에게 ‘언성 히어로’ 포상을 수여하고 수상자들과 기념 촬영하고 있다. 제주경찰청 제공

분야별 주요 공적을 보면 우선 제주청 형사과 서경진 경위는 도내 SK텔레콤 전체 44개 매장을 보이스피싱 예방 우수 매장으로 지정·운영하는 민관 협력체계를 구축했다. 아울러 피싱 범죄 예방 업무를 전담하며 피해자에 대한 신속한 지급정지 등 선제적 조치를 통해 15명, 총 13억1200만원 상당의 재산 피해를 예방하는 데 크게 기여했다.

제주청 사이버수사대(경위 김태영 등)는 약 5년에 걸쳐 국내외에 사무실을 차려놓고 4913억원 규모의 대규모 불법 도박사이트를 운영해 온 범죄조직원 74명을 검거해 이 중 12명을 구속했다. 이와 함께 164억원 상당의 범죄수익에 대해 기소 전 추징보전 조치를 단행하는 등 범죄수익 환수에 주력했다.

동부서 형사 1팀(경사 문재웅 등)은 전국을 무대로 심야 시간대 상가털이를 일삼은 특수절도 피의자를 피해 신고 접수 13일 만에 신속하게 검거했다. 또한 세상을 떠난 남편이 남기고 간 현금 3000만원을 분실한 시민의 사연을 접하고 하루 만에 찾아줘 따뜻한 치안 행정을 구현하고 제주경찰의 긍정적 이미지를 제고했다.

‘우리 곁에, 제주경찰’ 기획연재의 핵심 콘텐츠인 ‘이달의 언성 히어로’는 남들의 눈에 띄진 않지만 묵묵히 헌신하는 숨은 일꾼과 감동 치안 사례의 주인공을 발굴해 경찰에 대한 사회적 신뢰와 존중문화를 확산하고 체감안전을 높이기 위해 올해부터 매월 1~4명(팀)씩 선발해 오고 있다. 정책과 미담 사례를 자연스럽게 결합해 설명력과 공감력을 동시에 높이는 것이 특징이다.

언성히어로는 보이지 않는 영웅(unsung hero)이라는 뜻으로, 남들 눈에 띄진 않지만 묵묵히 꼭 해야 할 일을 하는 사람을 뜻한다.

수상자들은 “담당자로서 당연히 해야 할 일을 해왔을 뿐인데 이렇게 뜻깊은 상을 받게 되어 영광”이라며 “도민을 내 가족처럼 생각하며 맡은 업무에 성실히 임하겠다”라고 소감을 밝혔다.

김병찬 제주경찰청장은 “사건을 처리할 때 경찰의 입장이 아니라 늘 도민의 입장에서 내 가족을 대한다는 마음으로 직무에 임해달라”고 당부했다.

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