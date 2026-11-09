'반값으로 전남 섬 여행'…내달 15일까지 운영 연장

"천혜의 관광자원 전남의 섬, 반값으로 여행하세요"

전남광주통합특별시가 섬 관광 활성화와 관광객 유치 확대를 위해 '섬 반값여행' 운영기간을 12월15일까지 연장한다.

9일 전남광주시에 따르면 섬 반값여행은 해당 지역 외에 거주하는 관광객이 사업대상 섬을 방문해 사용한 여행경비의 50%를 1인당 최대 10만원까지 모바일 지역사랑상품권으로 환급받는 사업이다.

지원 대상은 목포·여수·고흥·보성·강진·영광·진도·신안 등 8개 시·군 21개 섬이다. 여수세계섬박람회와 연계해 손죽도, 초도, 안도, 연도, 여자도 등 5개 섬을 추가했다.

여수세계섬박람회 폐막 이후에도 섬 관광 수요를 이어가고, 늦가을과 초겨울까지 섬 지역의 소비를 활성화하기 위해 반값 여행 기간을 연장했다.

참여를 희망하는 관광객은 통합 관광플랫폼 'JG TOUR'를 통해 사전 신청하고, 해당 시·군의 승인을 받은 후 섬 여행을 하면 된다. 여행 후에는 정산 신청을 거쳐 환급액을 모바일 지역사랑상품권으로 지급받을 수 있다.

섬 여행을 인증하면 해당 섬이 속한 지역의 가맹점에서 사용한 여행경비도 환급 대상으로 인정해 관광객 소비가 지역 전반으로 확산되도록 했다.

여행 가능기간은 12월15일까지로, 정산신청은 12월18일까지 가능하다.

오미경 전남광주시 관광정책과장은 "반값여행은 관광객이 아름다운 섬을 부담없이 방문하도록 여행 편의를 높이는데 중점을 뒀다"며 "섬마다 지닌 고유한 자연경관과 문화, 먹거리를 즐기며 지역주민과 관광객 모두에게 활력을 더하는 여행이 되길 기대한다"고 말했다.

<뉴시스>

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