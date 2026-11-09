유튜브 광고 쇼핑몰 피해상담…50대 이상 65.2%, 60대 이상 30.4%

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유튜브 광고로 해외쇼핑몰에 들어갔다가 피해를 봤다며 상담을 신청한 소비자 3명 중 2명은 50대 이상인 것으로 나타났다.

9일 한국소비자원에 따르면 소비자원과 서울시전자상거래센터가 올해 상반기(1∼6월) 1372소비자상담센터·서울시전자상거래센터에 접수된 유튜브 광고 해외쇼핑몰 관련 상담 359건을 분석한 결과, 연령이 확인된 339건 가운데 50대가 34.8%(118건)로 가장 많았다. 60대 이상이 30.4%(103건)로 뒤를 이어 50대 이상이 65.2%(221건)를 차지했다.

상담은 갈수록 늘었다. 1월 31건이던 접수 건수는 5월 84건, 6월 142건으로 불어나 1월보다 약 4.6배가 됐다.

유형별로는 광고와 다른 저품질 상품이 배송된 ‘허위·과장광고’와 전액 환불을 거부당한 ‘환불·청약철회 거부’가 각각 24.0%(86건)로 가장 많았다. 이어 사이트 폐쇄 등 ‘판매자 연락두절’이 21.7%(78건)였다. 품목은 재킷·신발 같은 의류·패션용품이 63.2%(227건)로 과반이었고, 평균 피해액은 7만849원으로 피해의 88.9%(319건)가 10만원 미만 거래였다.

소비자원은 “온라인 거래 환경에 익숙하지 않은 중장년층이 판매자 정보나 거래조건을 충분히 확인하지 못해 피해가 발생한 것으로 분석된다”고 밝혔다.

◆ AI로 만든 ‘가짜 의사’ 광고…9개월간 420건 차단

광고 자체를 AI로 꾸민 사례도 적지 않다. 소비자원은 지난해 10월부터 올해 6월까지 9개월간 구글과 협력해 유튜브 쇼트폼(짧은 영상) 광고를 모니터링한 결과 AI를 악용한 부당광고 420건을 적발해 차단했다고 지난달 27일 밝혔다.

AI로 신체 변화를 부풀려 합성하거나 실제 소비자 경험담인 것처럼 꾸민 ‘체험 후기 조작’이 63.6%(267건)였고, 가짜 의사·약사 등을 앞세운 ‘전문가 사칭’이 36.4%(153건)였다. 품목은 식품이 74.3%(312건)로 가장 많았고 화장품 17.1%(72건), 의료서비스 5.0%(21건) 순이었다.

적발된 광고에는 ‘기미와 검버섯 완벽하게 없애는 방법’, ‘제 고향 진천군에서 앞으로 딱 30일 동안 임플란트 38만원에 환자 100명에 도전해 보겠습니다’ 같은 문구가 담겼다. 소비자원은 SNS 광고 속 신체 변화 전후 비교와 체험 후기, 전문가 추천 장면이 AI로 합성·조작됐을 수 있다며 현혹되지 않도록 주의를 당부했다.

◆ 27일부터 ‘AI 가짜 전문가’ 식품 광고 금지

오는 27일 시행되는 개정 식품표시광고법은 AI로 만든, 실제와 구분하기 어려운 가상의 음향·이미지·영상을 활용해 의사·치과의사·한의사·약사·대학교수 등 전문가가 식품을 보증·추천하는 것처럼 오인하게 하는 광고를 금지한다. 개정법은 지난 5월 26일 공포됐고, 소비자원에 따르면 같은 날 화장품법·약사법도 같은 취지로 개정됐다.

공정거래위원회는 이에 앞서 지난 6월 1일부터 개정 ‘추천·보증 등에 관한 표시·광고 심사지침’을 시행하고 있다. AI로 만든 가상인물이 상품을 추천하는 영상 광고는 그 인물이 나오는 동안 가까운 자리에 ‘가상인물’ 같은 문구를 표시해야 한다. 가상인물이라고 밝혔더라도 실제 사용 경험처럼 꾸민 내용이 사실과 다르면 부당광고가 될 수 있다.

다만 새 조항들이 겨냥하는 것은 식품·화장품·의약품 광고에 AI 가짜 전문가를 내세우는 행위다. 올해 상반기 유튜브 광고 해외쇼핑몰 상담의 63.2%를 차지한 의류처럼 광고와 다른 저품질 상품을 보내는 피해는 이 조항들과 거리가 있다.

◆ 결제창에 외화 뜨면 해외 거래…차지백은 120일 안에

한편 소비자원은 유튜브 광고를 보고 해외쇼핑몰에서 물건을 살 때는 사이트 하단에 상호·주소·연락처 같은 사업자 정보가 있는지부터 확인하라고 안내했다. 결제 화면의 통화가 달러 등 외화로 표시되거나 개인통관고유부호를 요구하면 해외에서 발송되는 거래다.

소비자원은 광고 화면과 주문·결제 내역, 사이트 주소를 증빙자료로 남겨 두라고 했다. 상품이 30일 넘게 오지 않거나 광고와 다른 물건이 왔는데 판매자와 연락이 닿지 않으면 카드사에 결제 취소를 요청하는 ‘차지백’을 신청할 수 있다. 신청 기한은 구입일로부터 비자·마스터카드·아메리칸익스프레스 120일, 유니온페이 180일이다. 스스로 해결하기 어려우면 1372소비자상담센터(국번 없이 1372)에서 상담과 피해구제를 신청할 수 있다.

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