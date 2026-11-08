엄정화, 로잉머신부터 복근 운동까지…50대 몸매 관리 비결

가수 겸 배우 엄정화가 꾸준한 운동으로 몸을 관리하는 일상을 공개했다. 로잉머신부터 팔·복근 운동까지 다양한 운동을 소화한 뒤 스트레칭의 중요성도 강조했다.

최근 엄정화는 자신의 유튜브 채널을 통해 헬스장에서 운동하는 모습을 공개했다. 그는 헬스장에 도착해 "운동과 자기 관리를 할 시간"이라며 스트레칭으로 몸을 풀었다. 이어 "로잉머신으로 유산소 운동을 하면서 몸을 움직여준다"고 말하며 본격적인 운동에 앞서 몸을 데웠다.

이날 엄정화가 집중한 부위는 팔과 복부였다. 그는 "오늘은 팔과 복근에 집중한다"며 이두근과 삼두근을 차례로 단련했다. 이후 케이블 머신을 이용한 복근 운동과 푸시업까지 이어갔다. 케이블 복근 운동은 저항을 활용해 복부 근육을 자극하며, 푸시업은 가슴과 삼두근, 어깨 등 상체 근육을 고르게 단련하는 데 도움이 된다.

혼자 운동할 때는 자신만의 루틴을 지키는 것도 중요하다고 했다. 엄정화는 "혼자 운동할 때는 자신만의 루틴을 갖는 게 특히 중요하다"며 마지막까지 운동을 이어갔다.

운동 전후 스트레칭도 빼놓지 않았다. 그는 "운동 전이든 후든 스트레칭은 꼭 해야 한다"며 "몸을 풀어주고 근육통이나 부상을 예방하는 데 도움이 된다"고 설명했다. 과거 필라테스에서 자주 했다는 발뒤꿈치 들기 동작에 대해서는 "혈액순환에도 좋고 다리 근육에도 도움이 된다"고 말했다.

스트레칭은 근육과 관절을 부드럽게 움직이는 데 도움을 줄 수 있으며 운동 후 긴장된 몸을 풀어주는 데도 효과적이다. 엄정화는 마지막까지 스트레칭으로 몸을 정리하며 운동을 마무리했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지