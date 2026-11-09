“누가 갈아엎고 싶겠습니까”… 배추·쪽파값 폭락에 밭 갈아엎는 농가

“어느 누가 자기가 키운 농작물을 제 손으로 갈아엎고 싶겠습니까.”

지난 5일 충북 청주시 상당구 미원면에서 전국농민회총연맹 충북도연맹 소속 농민이 정부에 배추값 폭락 대책을 촉구하며 배추밭을 트랙터로 갈아엎고 있다. 청주=연합뉴스

김장철을 앞두고 배추·쪽파 농가들이 가격 폭락과 작황 부진으로 수확을 포기하고 밭을 갈아엎고 있다. 출하를 앞둔 농산물 가격이 생산비에도 미치지 못하면서 농민들 시름이 깊어지고 있다.



8일 농산물 유통 업계와 지역 농민 단체 등에 따르면 서울 가락시장 배추 10㎏ 상품 평균 도매가격은 4792원으로, 지난해 같은 날 8808원보다 45.6% 하락했다. 해남군 농민회가 집계한 현지 배추 도매가격도 4338원선으로 평년의 절반 수준에 머물렀다. 9월과 비교하면 가격이 60∼70% 떨어졌다는 게 농민들의 설명이다.



가격 하락은 산지 거래에도 영향을 미치고 있다. 밭에서 작물을 수확하기 전에 거래하는 ‘포전거래’가 위축되면서 상인들이 중도금 지급을 미루거나 계약 이행을 포기하는 사례가 발생하고 있다. 계약이 무산되면 수확과 폐기 비용을 농가가 떠안아야 한다. 해남의 한 배추 재배 농민은 “인건비, 농약비 등을 생각하면 현재 가격으로는 생산비조차 건지기 어렵다”며 “겨울 배추 출하가 본격화하면 가격이 더 떨어질까 걱정”이라고 말했다.



전국적인 수급 여건도 농가에 부담으로 작용하고 있다. 배추 생산량은 204만1000t으로 전년보다 4.8% 증가할 것으로 추산된 반면, 김장용 배추 수요는 58만3000t으로 9.1% 감소할 것으로 전망됐다. 한국농수산식품유통공사(aT)가 집계한 배추 소매가격은 포기당 3723원으로 전년보다 6.9% 낮았다. 산지 도매가격 하락 폭이 소매가격보다 크게 나타나 유통 단계별 가격 차이도 커지고 있다.



정부는 배추 4만6500t을 사전 확보하고 산지 폐기 지원 단가를 인상하는 등 수급 안정 대책을 추진하고 있다. 그러나 농민 단체는 시장 격리와 지원 규모에 현장 상황을 반영해야 한다고 요구한다. 해남군농민회와 전국배추생산자협회 해남지회는 배추 1만500㏊의 선제적 시장 격리와 산지 폐기 지원 단가 현실화, 공공형 유통 플랫폼 도입 등을 촉구하고 있다.



쪽파 농가의 상황도 심각하다. 장흥군 안양면 학송리에선 출하를 앞둔 1650평 규모 쪽파밭을 트랙터로 갈아엎었다. 농가는 지난 9월23일 쪽파를 심고 11월7일 이후 수확할 계획이었지만, 가을철 잦은 비로 생육 상태가 나빠졌다. 쪽파가 제대로 분열·비대하지 못하고 줄기만 웃자라 공판장 출하 규격을 맞추기 어려워졌기 때문이다.



가락시장 쪽파 10㎏ 상품 평균 도매가격은 1만6935원으로, 전년 동기보다 73.3% 하락했다. 현장에선 공판장 거래 가격이 한 단에 250원선까지 내려갔다는 얘기도 나온다. 농가가 밝힌 쪽파 생산원가는 평당 약 6000원이다.



배추값 폭락에 따른 밭 갈아엎기는 전남광주권에 국한되지 않는다. 전국농민회총연맹 충북도연맹은 지난 5일 충북 청주시 상당구 미원면의 배추밭에서 가격 폭락 대책을 촉구하는 기자회견을 열고 약 2000㎡ 규모의 배추밭을 트랙터로 갈아엎었다.



농민들은 농산물 가격이 생산비 아래로 떨어질 경우 농가가 감당해야 하는 손실이 커지는 만큼, 정부와 지방자치단체가 시장 격리와 폐기 지원 등 실효성 있는 대책을 마련해야 한다고 요구하고 있다.

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