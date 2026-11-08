3년간 고작 12곳 늘었다…대구시 “제조∙로봇 연계한 AX 전략 시급”

대구의 인공지능(AI) 산업이 전국 평균을 크게 밑돌며 고전하고 있어, 지역 주력 산업인 제조∙로봇∙모빌리티(이동수단)와 연계한 ‘인공지능 전환(AX)전략’이 시급하다는 진단이 나왔다.

대구 수성구 대흥동 일대 수성알파시티 전경. 대구시 제공

8일 대구정책연구원이 발표한 '대구 인공지능 종합계획 수립을 위한 기초연구' 보고서에 따르면, 2024년 기준 대구 지역의 AI 관련 기업 수는 1905곳으로 전국의 2.2% 수준에 불과한 것으로 나타났다. 특히 2021년(1893곳)과 비교해 지난 3년간 늘어난 기업은 고작 12곳에 그쳤다. 연평균 성장률로 환산하면 0.2%로, 사실상 성장세가 멈춰 선 ‘제자리걸음’ 상태다.

인력 유출과 영세성도 심각한 수준이다. 대구의 AI 산업 종사자는 2021년 1만158명에서 2024년 9751명으로 도리어 감소했다. 기업당 평균 종사자 수 역시 5.1명에 불과해 전국 평균인 8.6명을 크게 밑돌았다. 특정 지역의 산업 집중도를 나타내는 특화계수(LQ)도 0.478에 머물렀는데, 이는 기준치인 1보다 한참 낮아 대구의 AI 산업 기반이 매우 취약함을 방증한다.

연구개발(R&D) 역량이 현장에 녹아들지 못하고 대학에만 갇혀 있는 점도 고질적인 한계로 꼽혔다. 지난해 대구에서 수행된 AI 관련 R&D 과제 508개 중 무려 65.9%(335개)를 대학이 독식하고 있어, 연구 성과를 실제 비즈니스로 연결하는 ‘산학 연계 및 사업화’가 유일한 돌파구로 지적됐다.

대구정책연구원은 이 같은 위기를 극복할 해법으로 대구의 강점인 제조·로봇·모빌리티 등 주력 인프라를 활용한 맞춤형 AI 도입을 제안했다. 구체적으로는 △제조데이터 기반의 업종별 AI 팩토리 확산 △대학·기업 공동 R&D 가속화 △실무형 AI 전문인력 양성 등을 핵심 과제로 제시했다.

윤상현 선임연구위원은 "대구는 전통 제조업 중심 구조에서 미래 신산업으로의 전환이 절실한 시점"이라며 "로봇과 모빌리티, 반도체 등 지역의 전략산업에 AI를 접목해 생산방식과 경쟁력을 고도화해야 한다"고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지