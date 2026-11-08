민주 한병도 “대통령 탄핵 들먹인 국힘, 제정신 아냐” 일갈

한병도 더불어민주당 원내대표. 뉴시스

한병도 더불어민주당 원내대표는 8일 국민의힘이 전날 서울 경복궁역 일대에서 장외 규탄대회를 연 데 대해 “대통령 탄핵까지 들먹인 국민의힘, 제정신이 아니다”라고 일갈했다.

한 원내대표는 이날 자신의 페이스북에 “어제 국민의힘 장외집회는 도저히 눈 뜨고 봐주기 어려운 ‘막말 대잔치’였다”며 이같이 적었다.

그는 “조작기소 특검법 처리를 내란으로 몰아붙이더니, ‘끌어내야 한다’, ‘감옥에 보내야 한다’며 대통령 탄핵까지 입에 올렸다”며 “국민의힘의 후안무치함에 치가 떨릴 지경”이라고 했다.

이어 “적반하장도 유분수다. 윤석열의 불법 비상계엄을 옹호하던 내란 잔당들이, 무슨 염치로 탄핵을 운운하는가”라며 “더욱이 대통령 탄핵이 그리 가볍게 선동의 도구로 활용할 소재인가. 제1야당의 헌법 인식 수준이 참으로 개탄스러울 따름”이라고 했다.

그러면서 “한편으로는 기어코 넘지 말아야 할 선을 넘어버린 장동혁 대표의 저의가 무엇인지 의심스럽다. 본인의 불안한 정치적 입지를 탄핵 선동으로 다지려는 최악의 정치적 선택이 아닌지 의구심이 든다”고 목소리를 높였다.

한편 국회 본회의를 통과한 조작기소 특검법에 대한 국민의힘의 공세에는 “왜곡과 선동이 도를 넘었다. 윤석열 정권의 표적 수사와 정치적 기소에 의혹을 규명하자는 것이 어떻게 내란인가”라고 반박했다.

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