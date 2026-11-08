강릉 앞바다서 구조된 남방큰돌고래 ‘안목이’…10일 제주 바다로

7월 15일 강원 강릉항 앞바다에서 남방큰돌고래 '안목이'의 구조 작전이 펼쳐지고 있다. 연합뉴스

강릉 앞바다에서 선박을 따라다니다 몸 곳곳에 상처를 입어 구조된 남방큰돌고래 ‘안목이’가 치료와 재활을 마치고 제주 바다로 돌아간다.

해양수산부는 안목이를 오는 10일 제주특별자치도 서귀포시 산방산 인근 해역에 자연 방류할 예정이라고 8일 밝혔다.

안목이는 지난해부터 강릉항(옛 안목항) 앞바다에서 목격된 남방큰돌고래다. 선박을 따라다니는 등 사람을 경계하지 않는 모습을 보여 관심을 모았다.

그러나 선박 프로펠러에 접근하는 행동을 반복하면서 몸 곳곳에 상처를 입었다. 특히 허리 부위 피부가 약 20㎝ 찢어지는 등 부상이 심해졌고, 해수부는 방치할 경우 폐사할 위험이 크다고 판단해 지난 7월 15일 안목이를 구조했다.

안목이는 이후 해양동물 전문 치료기관인 울산 장생포 고래생태체험관으로 옮겨져 약 4개월간 치료와 재활 훈련을 받았다. 현재 상처는 모두 회복됐으며, 살아 있는 먹이를 사냥하는 능력과 헤엄치는 능력도 정상 수준을 되찾은 것으로 파악됐다.

7월 15일 강원 강릉항 앞바다에서 남방큰돌고래 '안목이'의 구조 작전이 펼쳐지고 있다. 연합뉴스

해수부는 지난달 5일 전문가 회의를 열고 안목이의 건강 상태와 야생 적응 가능성 등을 종합적으로 검토해 남방큰돌고래의 주요 서식지인 제주 해역에 방류하기로 결정했다.

방류 작업은 해수부 총괄 아래 국립해양생물자원관이 현장에서 진행한다. 해양환경공단은 보유 선박을 이용해 안목이를 울산에서 제주까지 이송할 예정이다.

롯데월드 아쿠아리움과 서울대공원 등 8개 구조·치료기관의 수의사와 아쿠아리스트를 포함한 전문가 14명도 현장에 투입돼 이송과 방류를 지원한다.

방류 이후에는 위치 추적 장치를 통해 안목이의 이동 경로와 야생 적응 여부를 살핀다. 추적 장치는 1~3개월간 위성 신호를 발신한 뒤 안목이의 몸에서 자연스럽게 떨어지도록 설계됐다.

서정호 해수부 해양정책실장은 “이번 방류는 야생에서 구조한 돌고래를 전문적으로 치료한 뒤 다시 자연으로 돌려보내는 것으로, 전 세계적으로도 찾아보기 드문 사례”라며 “방류 이후에도 안목이의 야생 적응 여부를 지속해 살피겠다”고 말했다.

한편 지난 9월 부산 북항 친수공원 인공 수로에 들어와 한 달 넘게 머물렀던 상어 ‘부캉이’도 지난달 21일 당국의 외해 유도 작업으로 수로 밖으로 이동했다.

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