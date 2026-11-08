서울에 벌써 첫눈 내렸다…16년 만에 가장 일러

8일 서울에 첫눈이 내렸다. 평년보다 12일, 지난해보다 26일 빨랐다.

기상청은 이날 오전 종로구 송월동 서울기상관측소에서 첫눈이 관측됐다고 밝혔다. 서울 첫눈은 이 관측소에서 눈이 관측된 때를 기준으로 한다. 서울 첫눈의 평년일은 11월20일이다. 지난해 첫눈은 12월4일이었다.

눈과 비가 내리는 8일 서울 중구 명동거리에서 우산을 쓴 외국인 관광객들이 이동하고 있다. 뉴스1

기상청 눈 시종일 통계(1973~2025년)를 보면 서울 첫눈이 11월8일 또는 그 이전에 내린 해는 7번이다. 가장 이른 해는 1981년(10월23일)이다. 이어 1980년(10월25일), 1997년(10월30일), 1995년(11월1일), 2006년(11월6일) 순이다. 2002년과 2010년에는 올해와 같은 11월8일에 첫눈이 왔다.

서울 첫눈이 11월8일 이전에 내린 건 2010년 이후 16년 만이다.

기상청에 따르면 오전 10시 현재 서울·인천·경기와 강원도에는 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리고 있다. 일부 지역에는 시간당 1㎜ 미만의 비가 내리고 있다.

8일 서울 중구 명동거리에서 우산을 쓴 외국인 관광객들이 이동하고 있다. 뉴스1

눈은 낮 동안 비로 바뀔 수 있다. 기상청은 낮 동안 기온이 오르면서 일부 지역은 눈이 비로 바뀔 수 있기 때문에 같은 시·군·구 안에서도 고도에 따라 강수 형태와 적설량이 다를 수 있다고 밝혔다

비는 밤까지 이어진다. 이날 수도권과 강원도에 비가 내리고, 경기북동부와 강원내륙·산지를 중심으로는 비 또는 눈이 오겠다. 저녁(오후 6~9시)부터 충남권북부와 충북중·북부, 경북북부에도 비가 내리는 곳이 있겠다. 늦은 밤(오후 9시∼자정) 대부분 그치겠다. 기상청의 이날 오전 예보에 따르면 예상 강수량은 서울·인천·경기 5㎜ 안팎, 강원산지 예상 적설은 1㎝ 안팎이다.

도로 살얼음에 주의할 필요가 있겠다. 경기북동부와 강원내륙·산지에는 비나 눈이 얼어 도로 살얼음이 생기는 곳이 있겠다. 기상청은 차량 운행 시 안전거리를 확보하고 감속 운행해 달라고 당부했다.

이날 낮 기온은 7~15도로 전날(9.1~15.9도)과 비슷하겠다.

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