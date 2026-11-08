日 시즈오카현 서부서 규모 5.7 지진…“2∼3일간 큰 지진 주의”

일본 시즈오카현 서쪽에서 8일 오전 1시 4분께 규모 5.7의 지진이 발생했다. 기상청

일본 시즈오카현 서쪽에서 규모 5.7의 지진이 발생해 최소 15명이 다치고 철도 운행에도 차질이 빚어졌다.

현지 기상청은 앞으로 일주일가량 최대 진도 5강 수준의 지진이 발생할 가능성에 주의할 것을 당부했다.

8일 일본 기상청에 따르면 이날 오전 1시 4분께 시즈오카현 서쪽 지역에서 규모 5.7의 지진이 발생했다. 진원의 깊이는 40㎞로 파악됐으며 쓰나미는 발생하지 않았다.

이번 지진으로 아이치현 지타시에서는 진도 5강의 흔들림이 관측됐다. 아이치현 세토시와 한다시, 가리야시, 도요타시, 신시로시, 도카이시, 미요시시, 도고초 등에서는 진도 5약의 흔들림이 감지됐다.

시즈오카현 하마마쓰시 하마나구와 기후현 에나시, 나가노현 우루기무라에서도 진도 5약이 관측됐다.

일본 기상청의 진도는 지진 자체의 에너지를 나타내는 규모와 달리 특정 지역에서 사람이 느끼는 흔들림이나 주변 물체의 진동 정도를 나타내는 지표다. 진도 5강에서는 대부분의 행동에 지장이 생기고 고정되지 않은 가구가 넘어질 수 있다. 진도 5약에서는 대부분의 사람이 공포를 느끼며, 붙잡지 않으면 서 있기 어렵고 선반에 놓인 식기나 책이 떨어질 수 있다.

지진으로 인한 부상자도 잇따랐다. NHK 등에 따르면 아이치현에서는 머리를 부딪히거나 넘어지는 등의 사고로 최소 12명이 다쳤다. 시즈오카현에서도 3명이 부상을 입은 것으로 전해졌다.

교통 운행에도 차질이 발생했다. 도카이도 신칸센은 시즈오카현과 기후현 하시마시 사이 구간에서 속도를 낮춰 운행하면서 지연이 발생했다. 일부 재래선은 이날 첫차부터 운행을 중단했다.

일본 기상청은 이날 새벽 기자회견을 열고 추가 지진 발생 가능성에 주의를 당부했다. 기상청은 “앞으로 1주일 정도는 최대 진도 5강 정도의 지진에 주의가 필요하다”며 “특히 앞으로 2∼3일 정도는 규모가 큰 지진이 발생할 가능성이 높다”고 밝혔다.

다만 이번 지진이 난카이 해곡 대지진과 관련됐을 가능성은 낮은 것으로 보고 있다고 설명했다.

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