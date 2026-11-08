살 빠지니 얼굴이 늙었다…비만 주사로 체중 10㎏ 줄 때마다 얼굴 부피 7%가량 감소

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비만 치료 주사로 체중을 단기간에 크게 줄이면 얼굴이 실제보다 늙어 보이고 근육까지 빠질 수 있는 것으로 나타났다. 피부를 받치던 지방층이 급격히 줄고, 빠진 체중의 상당 부분이 근육이어서다.

고도 비만으로 비만 치료 주사를 6개월 동안 맞은 50대 남성은 100㎏을 웃돌던 체중은 30㎏ 줄었고 혈액 검사 수치도 정상으로 돌아왔다. 하지만 주변에서는 그가 크게 아픈 것 아니냐고 묻는다.

비만 치료 주사는 국내에서도 빠르게 퍼지고 있다. 국회 보건복지위원회 소속 한지아 국민의힘 의원이 건강보험심사평가원에서 받은 의약품안전사용서비스(DUR) 점검 자료를 보면 2024년 10월 출시된 위고비는 올해 5월까지 122만8867건, 지난해 8월 나온 마운자로는 올해 5월까지 10개월 동안 150만1161건이 처방됐다.

의료기관이 중복 처방을 막으려고 점검한 내역이라 실제 처방량과는 차이가 있을 수 있다.

◆ 왜 얼굴부터 늙어 보이나

남성은 눈 주변이 푹 꺼졌고 입 주변 주름이 더 깊어졌다. 피부 노화 검사에서는 피부 나이가 실제보다 다섯 살 많게 나왔다.

피부와 붙어 있는 지방층이 급격히 줄어든 탓이다. 유광호 중앙대광명병원 피부과 교수는 이를 “단기간에 과도한 체중 감량으로 인한 효과”로 봤다. 그는 “지방층이 빠지면서 지지대가 무너지고 쿠션 기능이 약해지기 때문에 피부의 노화가 좀 가속이 될 수 있다”고 설명했다.

체중이 줄어든 만큼 얼굴 부피가 얼마나 줄어드는지 잰 연구도 있다. 체중이 10㎏ 줄 때마다 얼굴 중앙부 부피가 7%가량 줄어든다는 것이다.

미국 밴더빌트대 의료원 연구팀은 GLP-1 계열 약물을 처방받기 전후로 머리·목 부위 컴퓨터단층촬영(CT)이나 자기공명영상(MRI)을 찍은 환자 20명을 분석했다. 환자들은 평균 321일 동안 약을 써 평균 11㎏을 뺐고, 얼굴 중앙부 부피는 중앙값 기준 9% 줄었다.

특히 피부 바로 아래 얕은 지방층이 11% 줄어 감소 폭이 컸다. 체중이 많이 빠질수록 함께 줄어든 것도 이 얕은 지방층이었다.

연구 결과는 지난해 국제학술지 ‘이비인후과·두경부외과학’에 실렸다. 다만 한 병원 환자 20명의 기록을 되짚어 본 연구라는 한계가 있다.

◆ 살만 빠지는 게 아니다

근육량도 부족해질 수 있다. 실제로 비만 치료 주사를 맞은 8800여명을 분석한 결과 줄어든 체중 가운데 30%가량은 근육량이었다.

이혜준 중앙대병원 가정의학과 교수는 근육량뿐 아니라 근력도 떨어져 일상생활 기능이 함께 줄어든다고 설명했다. 그는 “가장 큰 문제는 사실 근감소증이 낙상이나 골절 같은 질환으로 이어질 수 있다는 위험”이라고 말했다.

해외 분석도 비슷하다. 미국 노스캐롤라이나대 등 연구진이 비만 치료제의 체성분 변화를 다룬 무작위 임상시험 35건을 검토한 결과, 줄어든 체중 가운데 근육 관련 지표 감소가 차지하는 비중은 중앙값 28.3%였다.

다만 근력이나 보행 같은 신체 기능을 객관적으로 잰 연구는 한 건도 없었다. 연구 결과는 올해 4월 미국내과학회지(Annals of Internal Medicine)에 실렸다.

◆ 체중계 숫자만 봐선 안 된다

이 때문에 비만 치료 주사를 맞는 동안에는 체중과 함께 근육량을 살피는 게 중요하다. 단백질 섭취를 늘리고, 매주 2번 이상 근력 운동도 해야 한다.

피부 노화도 지켜봐야 한다. 노화가 너무 빠르게 진행되면 의료진과 상담해 치료를 조절할 필요가 있다.

얼굴이 꺼졌다고 서둘러 미용 시술을 받는 것도 조심해야 한다. 일부 미용 시술은 얼굴 지방을 더 파괴할 수 있어서다.

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