‘한복이 한푸라고?’…서경덕, 온라인 쇼핑몰 상품 표기 문제 지적

국내 유명 쇼핑몰의 한복 소개 오류. 서경덕 성신여대 교수 인스타그램 캡처

최근 중국 유명 쇼핑몰에서 한복을 중국 전통의상 ‘한푸’로 판매해 논란이 된 가운데 국내 주요 온라인 쇼핑몰에서 한복과 한푸를 제대로 구분하지 않은 상품이 판매되고 있다는 지적이 나왔다.

한복과 한푸를 같은 옷처럼 표기하거나 혼용하는 사례가 확인된 만큼 플랫폼 차원의 관리와 모니터링이 필요하다는 주장이다.

서경덕 성신여대 교수는 8일 자신의 인스타그램을 통해 쿠팡과 네이버, G마켓, 11번가 등 국내 주요 쇼핑몰에서 일부 상품이 한복과 한푸를 혼동할 수 있는 방식으로 판매되고 있다고 밝혔다.

서 교수는 “이들 쇼핑몰에서는 플랫폼을 제공하는 경우가 대부분”이라며 “그렇다 하더라도 꾸준한 모니터링을 통해 이러한 일이 발생하지 않도록 주의를 기울였어야 했다”고 지적했다.

이어 “중국풍 옷을 판매하지 말자는 얘기가 아니라 한복과 한푸는 엄연히 다르기에 명확히 구분하자는 것”이라며 “‘한복이 한푸에서 유래했다’는 중국 측 억지 주장에 또 하나의 빌미를 제공하는 격”이라고 지적했다.

또한 “몇 년 전부터 중국은 ‘한복이 한푸에서 유래했다’는 어처구니 없는 억지 주장을 지속적으로 펼쳐 왔다”고 언급했다.

그러면서 중국 최대 포털 바이두 백과사전이 한복을 ‘조선족 복식’으로 정의한 데 이어 최근 중국 인플루언서들이 경복궁에서 한푸를 입고 찍은 영상이 소셜미디어(SNS)에 널리 퍼지는 것 역시 우려를 키우는 대목이라고 지적했다.

아울러 서 교수는 “중국의 ‘한복공정’에 맞서 잘못된 점을 지적하고 시정해 나가는 것도 중요하지만 이를 역이용, 전 세계에 한복을 홍보할 수 있도록 최선을 다해야 할 것”이라고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지