가수 송하예·조매력 오늘 결혼한다 "많은 분 도움 덕분에"

가수 송하예(32)와 유튜버 조매력(32)이 8일 결혼한다.

두 사람은 이날 오후 서울 한 예식장에서 결혼식을 한다.

조매력은 전날 소셜미디어에 "내일 결혼한다. 많은 분들 도움 덕분에 그럴싸하게 한다. 감사하다"고 했다. 송하예도 "우리 내일 결혼한다"고 했다.

송하예는 지난 8월 인스타그램에 자필 편지를 올리고 "늘 마음속으로 꿈꿔왔지만 한편으로는 두렵기도 했던 가정이라는 울타리를 이제 만들어가려고 한다"며 조매력과의 결혼을 알렸다.

조매력 또한 "아직 모든 게 어색하지만 저희 오래오래 서로 사랑해주며 예쁘게 잘 살겠다. 앞으로의 저희 행보도 따뜻하게 축복해주시면 더할 나위 없이 행복할 것 같다"고 말했다.

송하예는 'K팝스타' 시즌2 등 오디션 프로그램을 통해 얼굴을 알렸고, 2014년 싱글 '음이야'로 데뷔했다.

음반유통사 J Major 공동대표인 조매력은 18인조 빅밴드 프로젝트 어노잉박스를 이끌고 있으며, 여행·문화·음악 콘텐츠로 구독자 100만명을 보유한 유튜버이기도 하다.

<뉴시스>

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