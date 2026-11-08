케이크 하나에 40만개 팔렸다…스타벅스·투썸·뚜레쥬르 연말 디저트 경쟁

연말을 앞두고 커피·베이커리 업계가 케이크 신제품을 잇달아 내놓고 있다. 쫀득한 모찌부터 바삭한 견과류, 부드러운 크레이프까지 식감을 강조한 제품이 늘어나는 추세다. 한 조각씩 판매하던 인기 케이크를 홀케이크로 확대하거나 1~2명이 먹기 좋은 소형 제품을 선보이는 움직임도 나타나고 있다.

스타벅스코리아 제공

스타벅스는 40만개 이상 판매된 인기 제품을 홀케이크로 선보였고, 투썸플레이스는 밤과 고구마를 활용한 케이크로 제품군을 넓혔다. 뚜레쥬르는 신제품 출시와 함께 할인 행사를 마련했다. 연말 모임과 선물 수요를 겨냥한 제품 경쟁이 본격화하는 모습이다.

8일 업계에 따르면 스타벅스 코리아는 연말을 앞두고 모찌와 밤, 견과류, 크레이프 등을 활용한 홀케이크 4종을 선보였다. 기존에 판매하던 조각 케이크를 홀케이크로 확대하고, 서로 다른 식감을 조합해 선택지를 늘린 것이 특징이다.

제품은 '모찌 품은 바스크 치즈 케이크', '보늬밤 몽블랑 치즈 케이크', '진한 얼 그레이 카라멜 넛츠 케이크', '티라미수 크레이프 케이크' 등이다.

가장 눈에 띄는 제품은 모찌 품은 바스크 치즈 케이크다. 지난 6월 출시 이후 40만개 이상 판매된 '모찌 쏙 바스크 치즈 케이크'를 홀케이크로 확대한 제품이다. 진한 치즈 맛에 쫀득한 모찌를 더해 부드러운 식감과 쫄깃함을 함께 살렸다.

보늬밤 몽블랑 치즈 케이크는 밤을 활용한 제품이다. 치즈 케이크 위에 몽블랑 크림과 달콤한 보늬밤을 올렸다. 이 제품은 지난 9월부터 예약 판매가 시작된 바 있어 이번에 처음 공개된 신제품과는 출시 시점에 차이가 있다.

진한 얼 그레이 카라멜 넛츠 케이크는 얼 그레이 시트와 마스카포네 크림에 설탕 등을 입혀 바삭하게 만든 견과류를 더했다. 티라미수 크레이프 케이크는 커피 시트 위에 마스카포네 치즈 크림과 얇은 모카 크레이프를 여러 겹 쌓아 만들었다.

홀케이크는 스타벅스 공식 앱에서 예약한 뒤 지정한 날짜에 선택한 매장에서 수령할 수 있다.

스타벅스는 앞서 지난 9월에도 '브륄레 쿠키 치즈 케이크', '더 멜론 오브 샤인 케이크' 등 미니 홀케이크 제품을 확대했다. 회사에 따르면 기존 미니 홀케이크는 출시 상품마다 20만개 이상 판매됐다. 생일이나 기념일뿐 아니라 감사와 응원의 의미로 작은 케이크를 선물하는 고객을 겨냥한 것이다.

투썸플레이스도 계절 식재료를 활용한 케이크 제품군을 확대하고 있다.

대표 제품은 '촉촉한 밤 생크림 케이크'와 '부드러운 고구마 생크림 케이크'다. 지난 8월 출시한 두 제품은 홀케이크와 함께 크기를 줄인 쁘띠 사이즈로도 선보였다.

촉촉한 밤 생크림 케이크는 초코 시트 사이에 밤 마스카포네 생크림을 넣고 밤과 마롱 스프레드를 더했다. 부드러운 고구마 생크림 케이크는 고구마 크림과 생크림을 사용하고 윗부분에 카스텔라 가루를 올렸다.

가족이나 여러 사람이 나눠 먹는 홀케이크뿐 아니라 혼자 또는 둘이 즐길 수 있는 작은 케이크까지 판매하는 방식이다.

뚜레쥬르는 가격 할인과 간편결제를 결합했다. CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르는 11월 2일 '토스페이 케이크'를 출시한다. 초코볼이 들어간 마스카포네 생크림과 쿠키앤크림을 조합한 제품이다. 케이크에는 토스 페이스페이 가맹점에서 사용할 수 있는 3000원 할인 쿠폰도 들어 있다.

출시 행사도 진행한다. 10월 30일부터 11월 1일까지 사흘간 매일 선착순 700명에게 신제품을 100원에 구매할 수 있는 쿠폰을 제공한다. 쿠폰을 받은 고객은 11월 2\~10일 매장에서 제품을 구매할 수 있다.

같은 기간 뚜레쥬르 매장에서 토스페이 QR로 결제하면 해당 케이크를 80% 할인된 가격에 구매할 수 있는 행사도 운영한다. 할인은 한정 수량으로 진행되며 물량이 소진되면 조기 종료된다.

업체별 전략에는 차이가 있다. 스타벅스는 판매 실적이 확인된 인기 제품을 홀케이크로 확대하고, 투썸플레이스는 소형 케이크로 구매 선택지를 넓혔다. 뚜레쥬르는 할인 혜택으로 신제품 구매를 유도하고 있다.

제품 자체에서도 변화가 나타난다. 생크림과 초콜릿 중심의 전통적인 케이크에 모찌, 견과류, 크레이프 등을 조합해 씹는 식감까지 강조하는 방식이다.

예약과 수령 방식도 구매를 결정하는 요소다. 스타벅스는 앱을 통해 홀케이크를 미리 주문하고 원하는 매장에서 수령하도록 하고 있다. 뚜레쥬르는 앱에서 쿠폰을 받은 뒤 지정된 기간에 매장을 방문하는 방식을 택했다.

올해 케이크 시장에서는 맛과 디자인에 더해 식감, 크기, 구매 편의성이 제품을 고르는 기준으로 부각되고 있다. 연말을 앞두고 업체들이 내놓은 신제품과 할인 행사가 실제 판매로 얼마나 이어질지 관심이 쏠린다.

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