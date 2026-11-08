유재석, 리센느 미나미 한국어 실력 감탄…"허경환보다 말 잘해"

방송인 유재석이 그룹 리센느 멤버 미나미의 유창한 한국어 실력을 극찬했다.

7일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 '95 서울가요제' 합격자 18인의 정체가 공개됐다.

이날 공개된 'M'의 정체는 리센느 멤버 미나미였다. 미나미는 코미디언 유영우, 곽범과 함께 '난 멈추지 않는다'를 열창했다.

무대가 끝난 뒤 유재석은 "'M'이 미나미인 걸 몰랐다. 멤버들은 알았냐"고 물었다.

미나미는 "멤버들에게 출연한다고 얘기를 했다. 선배님들이 제 노래를 듣고 보여주신 반응도 단체 대화방에 보냈다"고 말했다.

이어 무대 준비 과정을 설명하며 "어떻게 하면 동작을 더 크게 출 수 있을지 고민했고, 다 같이 열심히 연습했다"고 전했다.

미나미가 자연스럽게 이야기를 이어가자 유재석은 "미나미는 농담이 아니라 경환이보다 말을 잘한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

그러면서 "내 주변에 방송하는 친구들 가운데서도 미나미가 말을 진짜 잘한다"며 미나미의 한국어 실력을 칭찬했다.

이를 들던 허경환은 "한국어 잘하는 방법 좀 알려달라"고 물었고, 미나미는 "겁먹으면 안 된다고 생각한다"고 조언을 건네 현장을 웃음바다로 만들었다.

그러자 허경환은 "내가 겁이 많은 걸 네가 말한 거냐"며 후배 곽범을 꾸짖어 웃음을 더했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지