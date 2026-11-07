세계 식량값 석 달 상승 뒤 하락…설탕은 6.6% 뛰어

세계식량가격지수가 석 달간의 상승세를 멈추고 지난달 하락했다. 곡물과 육류, 유제품 가격이 내린 반면 설탕 가격은 크게 올랐다.

농림축산식품부는 유엔 식량농업기구(FAO)가 발표한 10월 세계식량가격지수가 133.9로, 전달보다 1.2% 낮아졌다고 7일 밝혔다. 이 지수는 2014∼2016년 평균 가격을 100으로 삼아 국제 식량 가격의 움직임을 나타낸다.

사진=AFP연합뉴스

지난달 지수는 지난해 같은 달보다 5.9% 높았다. 러시아의 우크라이나 침공 여파로 최고치를 기록한 2022년 3월의 160.2와 비교하면 16.4% 낮은 수준이다.

곡물 가격지수는 전달보다 4.5% 떨어진 116.8을 기록했다. 밀은 국제 수요 부진과 아르헨티나 등의 생산 전망 개선으로 넉 달간의 상승세를 마감했다. 옥수수와 보리, 수수 가격도 내렸다. 다만 쌀은 일부 수출국의 수확 지연과 악천후 등의 영향으로 1.6% 올랐다.

육류 가격지수는 125.5로 전달보다 1.2% 하락했다. 돼지고기와 양고기, 쇠고기 가격이 내렸고 가금육은 보합세였다.

유제품 가격지수는 버터와 치즈 가격 하락에 따라 1.1% 내린 117.8로 집계됐다. 반면 탈지분유는 수입 수요가 이어지는 가운데 공급이 제한되면서 가격이 큰 폭으로 상승했다.

유지류 가격지수는 199.2로 0.3% 올랐다. 대두유는 바이오연료용 수요 확대와 남미의 계절적 공급 감소가 맞물리며 2022년 말 이후 가장 높은 가격을 나타냈다. 해바라기유도 반등했으나, 유채유는 계절적 공급 증가와 바이오디젤 원료 수요 부진으로 내렸다.

설탕 가격지수는 전달보다 6.6% 오른 121.3으로, 2024년 12월 이후 최고 수준을 기록했다. 지난해 같은 달보다도 28.8% 높았다. 브라질 중남부의 주요 사탕수수 생산지에 비가 내려 수확과 압착 작업에 차질이 생긴 것이 가격을 끌어올렸다.

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